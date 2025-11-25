Bản tin tối 25-11: Đắk Lắk yêu cầu các thủy điện hạ mực nước chống bão sắp hình thành; Chú trâu sống sót thần kỳ sau 6 ngày mắc kẹt trên mái nhà 25/11/2025 20:00

(PLO)- Bản tin tối 25-11: Mưa bão chưa kịp dứt, Đắk Lắk đã ra lệnh hạ mực nước các thủy điện để ứng phó cơn bão sắp hình thành. Giữa rốn lũ Hòa Thịnh, một chú trâu đã sống sót thần kỳ sau gần một tuần mắc kẹt trên mái nhà. Trong khi đó, các lực lượng chức năng đang khẩn trương giải cứu Quốc lộ 27C và Quốc lộ 20, dự kiến đường lên Đà Lạt sẽ sớm thông xe...

Ngày 24-11 UBND tỉnh Đắk Lắk ban hành công điện hỏa tốc, yêu cầu các địa phương khẩn trương triển khai phương án phòng chống áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão. Theo đó, Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia thông tin, hiện áp thấp nhiệt đới đang hoạt động trên vùng biển Đông của Philippines.

Dự báo, trong 1-2 ngày tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 20 km/h. Cũng theo dự báo, khoảng đêm 25, rạng sáng 26, áp thấp nhiệt đới sẽ đi vào biển Đông. Trong ngày 26-11, khi còn cách đất liền Nam Trung Bộ khoảng 1.000 km, áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão. Cường độ mạnh nhất dự kiến khi đi qua khu vực phía Bắc đặc khu Trường Sa có thể đạt cấp 10, giật cấp 13. Sau đó, bão di chuyển theo hướng Tây, hướng về đất liền Nam Trung Bộ, với trọng tâm ảnh hưởng từ khu vực Gia Lai đến Lâm Đồng.