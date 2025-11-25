Hồ Dầu Tiếng tiếp tục xả lũ, cảnh báo ngập cục bộ ven sông Sài Gòn 25/11/2025 11:25

(PLO)- Đợt xả lũ lần này kéo dài kéo dài khoảng 1 tuần, cảnh báo sẽ ngập cục bộ các khu vực ven sông Sài Gòn.

Theo thông báo của Công ty TNHH MTV Khai thác Thủy lợi Miền Nam, mực nước hồ Dầu Tiếng lúc 7 giờ ngày 24-11 ở cao trình Z = 23,90 m, thấp hơn 0,5 m so với mực nước cao nhất trước lũ.

Hồ Dầu Tiếng là hồ thủy lợi lớn nhất Đông Nam Á.

Để chủ động ứng phó mưa lớn và diễn biến thời tiết phức tạp, đơn vị đã điều chỉnh thời gian và lưu lượng xả tràn cho phù hợp với tình hình thực tế.

Thời gian xả từ 7 giờ ngày 25-11, với lưu lượng điều tiết linh hoạt 36 – 200 m³/s, kéo dài đến 7 giờ ngày 2-12.

Sau thời gian xả lũ trên, hồ Dầu Tiếng sẽ tiếp tục duy trì dòng chảy sau đập tối thiểu 36 m³/s theo quy trình vận hành liên hồ.

Theo cơ quan chức năng, lưu lượng xả tối đa 200 m³/s trong điều kiện bình thường không gây ngập khu vực ven sông Sài Gòn.

Tuy nhiên, khi mưa lớn trùng thời điểm triều cường, nguy cơ ngập cục bộ tại vùng trũng thấp vẫn có thể xảy ra. Các địa phương giáp sông được yêu cầu thông báo rộng rãi và triển khai các biện pháp ứng phó.

Hồ Dầu Tiếng - hồ thủy lợi lớn nhất Đông Nam Á - nằm trên địa bàn Tây Ninh, TP.HCM và Đồng Nai, có diện tích mặt nước 270 km², dung tích 1,58 tỉ m³, cung cấp nước tưới chủ lực cho khu vực Đông Nam Bộ.