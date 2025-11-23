Lâm Đồng phát văn bản khẩn: Yêu cầu các thủy điện đồng loạt xả nước, phòng lũ 23/11/2025 12:07

(PLO)- Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lâm Đồng phát đi văn bản khẩn, yêu cầu các nhà máy thủy điện đồng loạt tăng cường xả điều tiết, hạ thấp mực nước hồ nhằm tạo dung tích phòng lũ cho hạ du.

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lâm Đồng, mô hình độ ẩm đất tại nhiều khu vực như Lạc Dương, Đam Rông, D’Ran, phường Lâm Viên – Lang Biang – Xuân Trường (Đà Lạt) đã đạt 85–100%, nguy cơ lũ quét, sạt lở đất, ngập úng cục bộ rất cao. Dự báo những ngày tới, Lâm Đồng tiếp tục có mưa 5–15 mm, một số nơi trên 40 mm.

Cùng lúc, vùng áp thấp ngoài khơi Philippines có khả năng mạnh lên thành bão số 15, di chuyển vào Biển Đông trong ngày 26 đến 27-11, có thể gây thêm một đợt mưa lớn trên khu vực.

Đáng lo ngại, lượng nước trên lưu vực sông Đồng Nai hiện còn rất lớn, chưa thoát hết. Nhiều hồ chứa, đặc biệt là hồ Đơn Dương đã gần đầy và không còn khả năng tự điều tiết lũ nếu tiếp tục mưa lớn.