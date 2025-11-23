Hồ chứa đồng loạt đầy, Lâm Đồng yêu cầu xả mức bao nhiêu để bảo vệ hạ du? 23/11/2025 08:21

(PLO)- Tỉnh Lâm Đồng yêu cầu các công ty thủy điện vận hành xả điều tiết theo chế độ đặc biệt để bảo vệ an toàn cho vùng hạ du khi hồ Đơn Dương gần đầy.

Ngày 23-11, trước nguy cơ mưa lớn kéo dài và độ ẩm đất trên toàn lưu vực Đồng Nai đã bão hòa, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lâm Đồng phát đi văn bản khẩn, yêu cầu các nhà máy thủy điện đồng loạt tăng cường xả điều tiết, hạ thấp mực nước hồ nhằm tạo dung tích phòng lũ cho hạ du.

Lưu lượng nước trong hồ Đơn Dương đang rất cao. Ảnh: VÕ TÙNG

Theo Sở NN&MT, mô hình độ ẩm đất tại nhiều khu vực như Lạc Dương, Đam Rông, D’Ran, phường Lâm Viên – Lang Biang – Xuân Trường (Đà Lạt) đã đạt 85–100%, nguy cơ lũ quét, sạt lở đất, ngập úng cục bộ rất cao. Dự báo những ngày tới, Lâm Đồng tiếp tục có mưa 5–15 mm, một số nơi trên 40 mm.

Cùng lúc, vùng áp thấp ngoài khơi Philippines có khả năng mạnh lên thành bão số 15, di chuyển vào Biển Đông trong ngày 26 đến 27-11, có thể gây thêm một đợt mưa lớn trên khu vực.

Đáng lo ngại, lượng nước trên lưu vực sông Đồng Nai hiện còn rất lớn, chưa thoát hết. Nhiều hồ chứa, đặc biệt là hồ Đơn Dương đã gần đầy và không còn khả năng tự điều tiết lũ nếu tiếp tục mưa lớn.

Trước tình hình đó, Sở NN&MT yêu cầu các thủy điện Đa Nhim – Hàm Thuận – Đa Mi, Đại Ninh, Trung Nam, Đồng Nai và Đồng Nai 5 – TKV vận hành chế độ xả tăng cường, với tổng lưu lượng xả lớn hơn lưu lượng nước về hồ.

Cụ thể:

Hồ Đơn Dương xả ≤ 400 m³/s

Đại Ninh xả ≤ 600 m³/s

Đồng Nai 2 xả ≤ 700 m³/s

Đồng Nai 3 xả ≤ 800 m³/s

Đồng Nai 5 xả lớn hơn 10% lượng nước về hồ

Việc xả điều tiết áp dụng cho đến khi có bản tin dự báo và chỉ đạo mới.

Song song đó, Sở NN&MT yêu cầu UBND các xã hạ du như Ninh Gia, Tân Hội, Đức Trọng, Bảo Lâm, Cát Tiên, Đạ Tẻh, D’Ran, Ka Đô, Quảng Lập và Đơn Dương thông báo khẩn cho người dân, chủ động di dời tài sản, nâng cao cảnh giác, trực ban 24/24 và phối hợp chặt chẽ với các thủy điện để xử lý mọi tình huống phát sinh.

Báo cáo vận hành của các thủy điện cho thấy từ ngày 14 đến 20-11, hệ thống hồ Đồng Nai, đặc biệt Đồng Nai 3 và Đồng Nai 4 đã vận hành điều tiết liên tục nhằm cắt giảm lũ cho hạ du.

Thủy điện Đại Ninh. Ảnh: TĐĐN

Cụ thể, ngày 14-11, mực nước hồ Đồng Nai 3 đạt 589,86/590 m, lưu lượng về hồ 175 m³/s trong khi nhà máy không được huy động, khiến mực nước tăng nhanh. Đến 16 giờ cùng ngày, hồ đạt 589,989/590 m, buộc phải xả tràn 37 m³/s và chạy máy 176 m³/s, tổng xả 213 m³/s để phòng lũ.

Đến ngày 17-11, trước dự báo mưa lớn, Sở NN&MT yêu cầu hạ mực nước hồ để tạo thêm dung tích phòng lũ. Lúc 10 giờ 30, lưu lượng về hồ là 394 m³/s nhưng hồ chỉ xả 100 m³/s (chạy máy 176 m³/s), tổng 276 m³/s, giúp cắt giảm đáng kể lượng lũ về hạ du. Đến 17 giờ cùng ngày, lưu lượng về hồ tăng đột biến, đạt đỉnh 789 m³/s nhưng hồ chỉ xả 220 m³/s (chạy máy 176 m³/s), tổng 396 m³/s – tương đương cắt giảm 393 m³/s.

Ngày 19-11, trước yêu cầu điều tiết khẩn cấp, các hồ Đơn Dương, Đại Ninh, Đồng Nai 2 phải đồng loạt tăng xả, với đỉnh điểm xả về hạ du lên đến 2.300 m³/s.

Các công ty thủy điện vận hành xả điều tiết theo chế độ đặc biệt để bảo vệ an toàn cho vùng hạ du. Ảnh: TĐĐN

Ngày 20-11, lưu lượng về hồ Đồng Nai 3 đạt đỉnh 2.183 m³/s, nhưng hồ chỉ xả 1.776 m³/s, cắt giảm gần 20% đỉnh lũ (khoảng 407 m³/s). Tổng lượng nước về hồ trong đợt lũ này khoảng 128 triệu m³, trong khi lượng xả chỉ 118 triệu m³.

Tại thủy điện Đại Ninh, đến 13 giờ ngày 20-11, đỉnh lũ đạt 2.317 m³/s; lượng xả lớn nhất qua đập tràn là 2.300 m³/s. Đến 14 giờ ngày 22-11, lưu lượng xả giảm còn 430 m³/s.