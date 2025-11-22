Khi lũ rút, người dân cần gì nhất? 22/11/2025 09:54

(PLO)- Lũ ở Diên Khánh – Nha Trang bắt đầu rút, bày ra bùn vẫn dày đặc và người dân nơi đây không chỉ cần lương thực, nước sạch mà còn cần nhân lực dọn bùn và những vật dụng tối thiểu để làm lại từ đầu.

Sáng 22-11, chiếc xe bán tải của chúng tôi chất vội vài thùng nước suối, mì tôm, sữa và gần áo phao lăn bánh vào Diên Khánh.

Người dân xã Diên Khánh vật lộn với bùn nhão sau khi lũ rút. Ảnh: VÕ TÙNG

Cảnh tượng đầu tiên chúng tôi nhìn thấy là những căn nhà loang lổ bùn đất, đồ đạc bị cuốn trôi hoặc chất đống ngoài sân, chưa biết bao giờ mới dọn nổi.

Tại căn nhà số 48 đường Nguyễn Bỉnh Khiêm (xã Diên Khánh), đôi vợ chồng lớn tuổi gần như bất lực trước khối bùn đặc quánh phủ kín nền nhà.

Chúng tôi mang vào hai thùng nước và hai thùng mì với suy nghĩ giúp ông bà cầm cự mấy ngày nhưng bà chỉ nhẹ nhàng nói: “Các con mang mì cho người khác đi, để lại cho ông bà một thùng nước thôi. Giờ ông bà chỉ cần người phụ dọn bùn và đem mấy đồ điện bị hư ra ngoài, chứ đồ ăn còn mì tôm, ăn sống tạm cũng được.”

Người dân vật lộn với cuộc sống sau lũ. Ảnh: PHẠM HẢI

Câu nói ấy lặp lại trong nhiều ngôi nhà khác. Nhiều người dân cho biết ba nhu cầu cấp thiết nhất lúc này là: nước sạch, nhân lực dọn bùn và vật dụng để đẩy bùn ra ngoài.

Chị Thanh Trang (ngụ Diên Khánh) chia sẻ: “Nhà cửa, sân vườn toàn bùn. Người dân mong có xe bồn chở nước sạch chạy qua để phun xịt, rửa nền nhà. Không có nước, thật sự không dọn nổi”.

Tại đường Trần Quý Cáp (Diên Khánh), gia đình chị Trâm cùng nhiều hộ liền kề đã nhận quần áo, mùng mền, mì tôm. Nhưng bùn nhão phủ kín từ phòng khách đến bếp, ngấm cả vào tủ quần áo.

“Gạo ngập hết rồi, may mà cả xóm được hỗ trợ 250 kg chia nhau. Giờ khổ nhất là không có nước để súc rửa”, một người dân nói.

Hiện người dân rất cần nước sạch để rửa, dọn dẹp nhà cửa. Ảnh: PHẠM HẢI

Ở khu vực cầu Thành (xã Diên Khánh), bùn nhão đen đặc phủ kín nhà cửa. Anh Công Thành cho biết: “Vựa trái cây tôi bị nước tràn vào, hàng hóa nát hết. Giờ cần nhất là xẻng, cây gạt bùn, bao rác… Không có dụng cụ thì đứng nhìn, đành bó tay.”

Theo báo cáo nhanh, gần 1.000 hộ dân tại Diên Khánh phải di tản. Nhiều khu vực vẫn còn ngập, nước rút chậm khiến bùn đang đặc lại như xi măng.

Những ngày lạnh thấu da càng khiến cuộc sống người dân thêm kiệt quệ. Nhà không còn chỗ ngủ, chăn nệm ướt đẫm, đồ điện tử hỏng hoàn toàn, hàng hóa tiểu thương mất sạch. Họ buộc phải bắt đầu lại từ con số không.

Dù nước đã rút, nền đất nhiều nơi vẫn nhão nhoét, tiềm ẩn nguy cơ sạt lở. Việc cứu trợ vì thế không chỉ là hỗ trợ trước mắt, mà còn là giúp người dân phục hồi sinh hoạt, tránh khủng hoảng kéo dài sau thiên tai.

Không chỉ thực phẩm và các vật dụng, người dân Khánh Hoà rất cần sự hỗ trợ về nhân lực để giúp họ vượt qua cơn lũ dữ. Ảnh: VÕ TÙNG

Một đôi tay giúp khiêng đồ, một thùng nước sạch, đôi gói mì tôm, chiếc mền đắp chống rét, cái áo ấm hay chiếc gậy gạt bùn bằng cao su cũng đủ để người dân vùng lũ đứng dậy từng chút, vượt qua lớp bùn dày để khôi phục cuộc sống.