Người dân Diên Khánh trắng tay sau lũ: Tài sản quện đặc trong lớp bùn nhão 21/11/2025 17:25

(PLO)- Lũ dâng hơn 2 m, tràn vào nhà dân và khi nước rút, người dân Diên Khánh chỉ còn biết đứng nhìn từng tài sản, hàng hóa, phương tiện… chìm trong bùn đặc quánh, hư hỏng không còn khả năng cứu vãn.

Ngày 21-11, có mặt tại khu vực cầu Thành 1, xã Diên Khánh (tỉnh Khánh Hòa), phóng viên báo Pháp Luật TP.HCM ghi nhận cảnh tượng ngổn ngang chưa từng thấy sau trận lũ quét từ sông Cái (Nha Trang).

Người dân Diên Khánh bới lớp bùn nhão, nhặt nhạnh những tài sản còn sót lại khi lũ rút. Ảnh: VÕ TÙNG

Vừa vứt những món đồ hư hỏng ra trước cửa, một người dân nghẹn giọng kể rằng nước lũ bất ngờ dâng cao hơn 2 m, cuốn theo bùn nhão đặc quánh tràn thẳng vào nhà. Khi nước rút, trong mỗi căn nhà chỉ còn lại lớp bùn dày tới mắt cá chân và khối tài sản gần như bị phá hủy hoàn toàn.

“Nhà tôi ngập sâu, đồ đạc nổi bập bềnh rồi hư hỏng hết. Giờ chỉ còn biết dọn và vứt ra ngoài,” một người dân ở cầu Thành 1 nói.

Dọc tuyến khu dân cư, ti vi, tủ lạnh, máy giặt, bàn ghế… nằm ngổn ngang, trơ trọi trong hỗn độn bùn đất. Có nhà đồ đạc nổi lềnh bềnh như trên một dòng nước đen; máy móc bị ngâm nước lâu, hư nặng, không còn khả năng sửa chữa.

Một cửa hàng quần áo gần cầu Thành 1 bị bùn lấp sâu, khiến toàn bộ quần áo mới, vải vóc và đồ trẻ em bị nhuốm bùn, ẩm mốc. Chủ cửa hàng bất lực nhìn số hàng hóa trị giá hàng trăm triệu đồng biến thành đống vải phế phẩm.

Không chỉ hàng tiêu dùng, bùn nhão còn tràn vào kho trái cây của nhiều tiểu thương. Hàng tấn trái cây nhập về để bán ngày mồng 1 – thời điểm quan trọng nhất mỗi tháng – bị cuốn trôi hoặc vùi lấp hoàn toàn.

“Nước lên nhanh quá, tụi tôi chạy không kịp. Sáng ra thấy mọi thứ ngập trong bùn là biết mất sạch rồi. Vốn liếng mấy tháng trời coi như trắng tay”, chị Lan – tiểu thương gần cầu Thành – vừa nhặt trái cây lẫn trong bùn vừa lau nước mắt.

Bùn nhão theo nước lũ tràn vào nhà khiến đồ đạc hư hỏng nặng. Ảnh: VÕ TÙNG

Không riêng chị Lan, hàng trăm hộ dân trong khu vực đều chịu chung cảnh ngộ: người mất xe máy, người mất tủ lạnh, người mất toàn bộ số hàng tích trữ để buôn bán.

“Chưa đầy một giờ là nước tràn vào nhà. Chúng tôi chỉ kịp ôm con chạy, còn đồ đạc để mặc nước cuốn,” một người dân khác chia sẻ.

Điều khiến người dân kiệt quệ hơn là khối bùn nhão dày đặc phủ kín mọi ngóc ngách: bùn leo lên tường cao nửa mét, tràn vào tủ quần áo, ngập cả máy giặt, bếp gas; bùn dính đặc trong gầm bàn, dưới nệm, trong khe tủ lạnh, đồ điện tử sau khi ngâm bùn gần như không thể phục hồi. Dọn một căn phòng phải mất cả buổi, mùi hôi bốc lên nồng nặc.

Dù nước lũ ở Diên Khánh đã rút dần nhưng hậu quả để lại có thể kéo dài nhiều tháng. Người dân đang đối mặt với hàng loạt khó khăn: không còn chỗ ngủ, đồ dùng sinh hoạt bị phá hủy, nguồn hàng của tiểu thương mất sạch, trẻ nhỏ thiếu sách vở để đi học.

Người dân nơi đây đang thực sự cần sự chung tay từ cộng đồng để sớm ổn định cuộc sống, khôi phục sinh kế, từng bước làm lại sau thiên tai.