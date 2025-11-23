Ga metro thành điểm hẹn sẻ chia với đồng bào vùng mưa lũ 23/11/2025 06:29

Ngoài các điểm tiếp nhận nhu yếu phẩm như sảnh Nhà Văn hóa Thanh niên TP.HCM (số 4 Phạm Ngọc Thạch, phường Sài Gòn) hay địa chỉ 55 Mạc Đĩnh Chi (phường Tân Định), các ga metro trong thành phố những ngày này cũng trở thành “điểm hẹn sẻ chia” của người dân.

Từng túi gạo, thùng mì, quần áo, thuốc men được người TP.HCM liên tục mang đến, gom góp nghĩa tình gửi về đồng bào đang oằn mình trong mưa lũ.

Đến tối, người dân vẫn đem nhu yếu phẩm hỗ trợ bà con vùng mưa lũ. Ảnh: HN

Tức tốc hỗ trợ bà con trong đêm

Tại ga Metro Bason, Trần Nhu Mì (sinh viên năm 3, Trường Đại học Sài Gòn) đứng ôm túi đồ cứu trợ. Biết điểm tập kết qua TikTok, thấy cảnh nhà cửa chìm trong nước, người dân chạy lũ, Mì tranh thủ sau giờ học đến gửi quần áo, cặp và áo phao.

Số áo phao này vốn của mấy em nhỏ trong nhà dùng đi bơi, nay các em lớn rồi, Mì mang đến với hy vọng giúp được ai đó lúc nguy cấp.

Mì tranh thủ đến ga Metro Bason để hỗ trợ bà con. Ảnh: HN

“Em cũng thấy bà con vùng lũ phải cần áo phao nên em đem theo. Em nghĩ sẽ giúp được ai đó trong lúc nguy cấp” - Mì nói.

Còn anh Nguyễn Ngọc Hải (ngụ phường An Lạc) vừa tranh thủ ghé điểm tập kết hàng cứu trợ, cho biết là người con miền Trung, anh Hải không khỏi xót xa khi nhìn hình ảnh lũ lụt dồn dập những ngày qua. Anh cho biết gia đình ở Huế từng trải qua đợt lũ trước nhưng do nhà nằm trên khu vực cao nên chỉ bị ảnh hưởng nhẹ.

Gia đình anh Hải hỗ trợ nhu yếu phẩm đến bà con. Ảnh: HN

Chính vì hiểu cảnh nước dâng, người chạy lũ vất vả thế nào, nên khi thấy bà con miền Trung oằn mình trong mưa lũ, anh tranh thủ chút thời gian trong ngày để kịp đến góp tay hỗ trợ.

Thấu hiểu nỗi đau của bà con

Cách đó không xa, tại ga Bến Thành, dòng người vẫn liên tục đổ về sau giờ làm. Họ mang theo từng thùng mì, bao gạo, chai nước, tranh thủ gửi gắm trước khi các chuyến xe cứu trợ lên đường.

Chị Thiều Thị Bích Thủy (ngụ phường Bến Thành) đến ga với những túi quần áo, mền và thuốc men trên tay. Chị Thủy kể, chị biết đến các điểm tiếp nhận cứu trợ qua đồng nghiệp đi metro chụp hình gửi vào nhóm công ty, đồng thời nắm được thông tin có tổng cộng 14 điểm để người dân tiện đóng góp.

Chị Thủy bật khóc tại điểm cứu trợ. Ảnh: HN

Tại chung cư nơi chị sinh sống, cư dân cũng phát động quyên góp, trong khi một nhóm khác chuẩn bị xe đi Phú Yên, trao sách vở cho học sinh vùng lũ.

Vừa nhận tin lúc sáng, chị lập tức chia sẻ với đồng nghiệp hỗ trợ bà con. Chỉ trong vòng một tiếng rưỡi, chị đã mua 1.000 quyển tập trắng, 500 bút bi, cùng 120 bộ dụng cụ học tập gồm bút chì, gôm gửi ngay cho đoàn sẽ đi Phú Yên vào những ngày tới.

Còn quần áo, mền và các vật dụng khác là do chị và gia đình tự chuẩn bị, góp phần hỗ trợ đồng bào vùng lũ. Không có người thân ở vùng mưa lũ nhưng khi nhìn những hình ảnh đau lòng lan truyền trên mạng, chị không cầm được nước mắt, bật khóc nức nở.

“Ở đâu thì cũng là người Việt Nam cả” - chị Thủy bùi ngùi.

Tranh thủ mang nhu yếu phẩm ra nhà ga metro Bến Thành, chị Huỳnh Thị Phòng (ngụ phường Chánh Hưng) biết điểm tiếp nhận cứu trợ qua ứng dụng Metro trên điện thoại. Thông báo vừa hiện, chị đợi tối mới ghé vì ban ngày bận con nhỏ, chỉ khi có người trông giúp vợ chồng chị mới kịp đi mua nhu yếu phẩm.

Người dân TP ký vào sổ quyên góp. Ảnh: HN

Chị nói gia đình, bạn bè không ai bị ảnh hưởng trực tiếp bởi mưa lũ, chỉ vài người quen ở Nha Trang nhưng nhà cao nên an toàn. Là người con Quảng Nam, chị thấm nỗi nhọc nhằn vùng lũ. Đợt rồi, nhà ba mẹ chị cũng ngập 1,2 m, nhưng nhờ có gác và quen tích trữ lương thực nên vẫn cầm cự được.

Chị nhớ lại khoảnh khắc nước lên đỉnh điểm, chị không liên lạc được với gia đình. Cả đêm thao thức, đến sáng mới thở phào khi gọi được về nhà, biết nước đã bắt đầu rút. Ba mẹ chị kể năm nay lũ cao hơn hẳn mọi năm, nhưng nhờ dự báo và cập nhật xả lũ liên tục nên người dân kịp xoay xở.

Nhân viên đã phân loại nhu yếu phẩm. Ảnh: HN

Sống ở TP.HCM đã gần 19 năm, mỗi năm chị chỉ về quê một lần. Nhưng chị bảo, “dù xa đến đâu, cứ thấy miền Trung lũ lụt là trong lòng đứng ngồi không yên”, nên hễ có thể là chị lại góp sức nhỏ nhoi cho đồng bào mình.