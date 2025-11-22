Học sinh TP.HCM cùng hoa hậu Ngọc Châu tất bật phân loại hàng gửi đến vùng lũ 22/11/2025 17:55

(PLO)- Hàng chục học sinh, thanh niên TP.HCM cùng hoa hậu Ngọc Châu tất bật phân loại, sắp xếp nhu yếu phẩm để gửi đến bà con vùng mưa lũ.

Theo ghi nhận của PV, đến 16 giờ 15 phút, hàng chục tình nguyện viên, học sinh, sinh viên cùng đội tình nguyện văn nghệ sĩ tất bật phân loại hàng hóa tại Nhà Văn hóa Thanh niên TP.HCM (số 4, đường Phạm Ngọc Thạch, phường Sài Gòn).

Mong áo ấp kịp thời gửi đến bà con vùng ngập lụt

Giữa bề bộn hàng hóa, các bạn trẻ liên tục động viên nhau: “Mệt không? Cố lên!”, “Mình không được ngơi tay đâu, bà con đang đợi”.

﻿ ﻿ Học sinh, sinh viên đã đến hỗ trợ vận chuyển nhu yếu phẩm sau khi tan học. Ảnh: HN

Những thùng mì, gạo, quần áo và sữa được xếp gọn gàng thành từng hàng, vừa rôm rả trao đổi xem món nào gửi trước, món nào gửi sau.

Không khí tất bật nhưng tràn đầy quyết tâm và nhiệt huyết, ai nấy đều mong từng phần quà, từng thùng hàng sẽ kịp đến tay đồng bào đang gồng mình giữa mưa lũ, san sẻ bớt khó khăn trong những ngày mưa lũ.

Hàng ngàn phần nhu yếu phẩm đã được phân loại gửi đến bà con vùng mưa lũ. Ảnh: HN

Có mặt tại Nhà Văn hóa Thanh niên TP.HCM lúc 13 giờ 30 để phân loại nhu yếu phẩm gửi đến bà con vùng mưa lũ, hoa hậu Ngọc Châu tất bật cùng các tình nguyện viên sắp xếp từng thùng quà.

Hoa hậu Ngọc Châu phân loại nhu yếu phẩm. Ảnh: HN

Hoa hậu Ngọc Châu bảo từ sáng sớm, cô đã mang chăn, áo ấm lên gửi cho bà con vùng lũ, sau đó về nhà thu xếp thêm nguồn hàng.

“Biết bà con đang lạnh, cần nhiều áo ấm và chăn ấm, tôi vận động, gom các nguồn hàng để kịp gửi đi. Mình chỉ mong những món quà nhỏ này có thể giúp bà con ấm áp trong những ngày mưa lũ” - hoa hậu Ngọc Châu nói, vừa tất bật sắp xếp từng bộ chăn áo cho gọn gàng.

Ngọc Châu kể, từ đêm 19-11, khi lần đầu xem những tin nhắn cầu cứu của người dân miền Trung xuất hiện trên mạng xã hội và báo chí, Châu không giấu được cảm xúc xót xa, bất lực. Ngay trong đêm, Châu bắt đầu liên hệ, theo dõi các hội nhóm cứu trợ, tìm kiếm nguồn hàng và chuẩn bị các phần quà, nhu yếu phẩm kịp thời gửi đến bà con vùng ngập lụt.

Đông đảo học sinh, sinh viên cùng góp sức. Ảnh: HN

Hôm nay, Ngọc Châu trực tiếp hỗ trợ phân loại nguồn hàng đến khoảng 19-20 giờ để các chuyến hàng đầu tiên đến tay người dân.

Ngồi giữa các thùng mì, Ngọc Châu cho biết đây là lần đầu tiên cô trực tiếp tham gia hỗ trợ phân loại nhu yếu phẩm hỗ trợ người dân gặp thiên tai. Trước đó, Châu chỉ góp sức bằng cách vận động, gom quà và nhờ người thân, đồng nghiệp chuyển đến các điểm cứu trợ, đảm bảo nhu yếu phẩm đến kịp thời, đúng lúc với bà con miền Trung. “Mình đến đây, thấy mọi người cần, thì không ngần ngại tham gia” - hoa hậu Ngọc Châu trải lòng.

Đây là lần đầu tiên em tham gia hoạt động cứu trợ

Đứng lẫn trong dòng người từ sớm, Trần Ngọc Diễm Mi (15 tuổi, học sinh lớp 10, phường Tân Hưng) cùng khoảng 15 bạn thuộc Đoàn Trường có mặt tại điểm tiếp nhận từ 10 giờ sáng ngày 22-11 để hỗ trợ đồng bào miền Trung.

Mi vội ăn trưa để đến hỗ trợ vận chuyển nhu yếu phẩm hỗ trợ bà con. Ảnh: HN

"Đây là lần đầu tiên em tham gia hoạt động cứu trợ trực tiếp tại trường, sau khi nhận được thông tin từ Bí thư Đoàn Trường, em đã sắp xếp thời gian để có mặt, mong nhu yếu phẩm đến tay bà con kịp thời" - Mi nói.

Dù không có người thân ở vùng lũ, Mi vẫn cảm thấy xót xa khi nhìn những hình ảnh đồng bào miền Trung đang gồng mình trong mưa lũ. Mẹ Mi kinh doanh quần áo, còn ba là nhân viên văn phòng. Bố mẹ em đồng ý để Mi tham gia và nhắc nhở Mi giữ gìn sức khỏe.

Sinh viên cũng tranh thủ đến hỗ trợ phân loại nhu yếu phẩm gửi đến bà con. Ảnh: HN

Cầm vội chai nước suối, Nguyễn Huỳnh Ngọc (24 tuổi, đoàn Phường Bình Lợi Trung) chia sẻ, hiện những nhu yếu phẩm được ưu tiên gửi đến đồng bào miền Trung là nước uống, bánh kẹo và các loại đồ khô có thể sử dụng ngay. Ngọc cho biết, hiện bà con cần áo quần, chăn màn để chống rét trong mưa lũ.

﻿ ﻿ Hàng hóa liên tục được phân loại. Ảnh: HN

Ngọc cùng đồng đội phân công mỗi nhóm khoảng 5-10 bạn. Các bạn làm việc liên tục từ 6 giờ sáng đến 10-12 giờ đêm.

Công việc này dự kiến duy trì từ ngày 22 đến 29-11, nhằm đảm bảo các phần quà đến kịp thời với những người đang oằn mình trong mưa lũ.