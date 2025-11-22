Người dân TP.HCM bật khóc khi gửi nhu yếu phẩm cho bà con vùng mưa lũ 22/11/2025 14:24

(PLO)- Sáng sớm tại các điểm tiếp nhận, người dân TP.HCM xếp từng thùng quà, mì, áo ấm, mắt rưng rưng khi gửi tình thương đến bà con miền Trung đang vật lộn với mưa lũ.

Trời vừa hửng sáng, dòng người đã có mặt từ sớm tại trụ sở Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM (số 55 Mạc Đĩnh Chi, phường Tân Định). Khoảng sân trước kho hàng dần đông lên theo từng phút.

Trong dòng người ấy có cụ già bước đi chậm rãi, mái tóc bạc phơ, có những cô chú công nhân vừa tan ca, và cả các bạn trẻ, học sinh còn khoác trên vai chiếc balô... Tất cả gặp nhau ở một điểm chung: Nỗi đau của đồng bào miền Trung đang oằn mình trong lũ cũng là nỗi đau của chính họ và không ai muốn đứng ngoài cuộc.

Người đến quyên góp, hỗ trợ bà con vùng mưa, lũ tại số 55 Mạc Đĩnh Chi (phường Tân Định). Ảnh: HN

Có gì góp nấy

Chị Lê Thị Cẩm Ly (ngụ phường An Hội Đông), giáo viên trường mầm non Mai Vàng, cũng là thành viên ban điều hành đội công tác xã hội thanh niên TP.HCM, cùng các tình nguyện viên khẩn trương phân loại, sắp xếp hàng hóa, chuẩn bị chuyển đến những gia đình đang oằn mình trong lũ lụt miền Trung.

Chị Ly kể, chị biết đến chương trình qua công tác xã hội và các thông tin trên báo chí, truyền thông. Từ sáng lượng người đến ủng hộ đông đảo, ai cũng nhiệt tình. Dù cơ thể mệt mỏi sau nhiều giờ xếp dỡ, nhưng chị Ly cho là vẫn cảm thấy tràn đầy năng lượng khi nghĩ về những phần quà sẽ đến tay bà con, san sẻ một phần khó khăn.

Ngoài việc phân loại hàng, chị và đồng nghiệp còn trực tiếp chuyển từng thùng mì, từng gói quần áo đến các xe tải, điểm tập kết.

Người dân phải di chuyển đến điểm tập kết cứu trợ khác để hỗ trợ nhu yếu phẩm. Ảnh: HN

Do số lượng hàng hóa quá lớn, điểm tiếp nhận ban đầu đã tạm ngưng nhận thêm và hướng dẫn người dân chuyển sang gửi tại sảnh Nhà Văn hóa Thanh niên TP.HCM (số 4, đường Phạm Ngọc Thạch, phường Sài Gòn).

﻿ Người dân vận chuyển nhu yếu phẩm tại số 4, Phạm Ngọc Thạch (phường Sài Gòn). Ảnh: HN

Không tiếng gọi nhau, không ồn ào, từng nhóm lặng lẽ gồng mình bê những bao gạo nặng trĩu, thùng mì, quần áo, thuốc men, nước uống… rồi xếp ngay ngắn thành từng hàng dài trước sân, sẵn sàng chờ chuyển đi giúp đồng bào vùng lũ.

Tất bật giữa đám đông chở hàng cứu trợ, chị Hồ Thị Châu Mỹ (46 tuổi, phường Tân Bình) vội vã bốc từng thùng nhu yếu phẩm xuống điểm tập kết.

Chị Mỹ bật khóc khi chuyển nhu yếu phẩm đến điểm tập kết. Ảnh: HN

Từ tối qua đến giờ, chị gần như chưa nghỉ, điện thoại liên tục reo khi người dân mang mì, gạo, nước đến ủng hộ. Sau mỗi chuyến giao, chị lại quay về chuẩn bị đợt tiếp theo, vừa điều phối, vừa hướng dẫn mọi người chuyển hàng đến tay đồng bào vùng lũ.

“Tôi chuyển hàng đến đây nhưng nãy giờ vẫn nhận được tin bà con đem hàng đến. Ngày 23, 24 tôi lại mang giao tiếp” - chị Mỹ nói, vừa thoăn thoắt sắp lại từng thùng sữa.

Một khoảnh khắc khiến chị không thể quên là khi một bà cụ ngoài tám mươi tuổi, tóc bạc phơ, chống gậy run rẩy men theo cầu thang xuống sân.

Người dân cùng Lực lượng TNXP TP.HCM vận chuyển nhu yếu phẩm. Ảnh: HN

Cụ nắm chặt tờ tiền lương hưu 500.000 đồng, nhờ chị gửi ra Khánh Hòa, nói rằng nước đã dâng cao, bà con nơi đó đang rất khó khăn. Chị Mỹ nghẹn ngào nhận tấm lòng quý giá ấy, hiểu rằng giá trị không phải ở số tiền, mà ở tình cảm trọn vẹn dành cho đồng bào.

Nhiều cư dân quê Khánh Hòa, Phú Yên khi mang thùng mì, bịch gạo cũng không giấu được nước mắt. Họ vừa xếp quà vừa khẽ lau mặt, hy vọng chút sức nhỏ của mình kịp đến tay bà con đang gồng mình giữa mưa bão.

Tài xế công nghệ liên tục chở nhu yếu phẩm đến hỗ trợ bà con. Ảnh: HN

Từ 9 giờ sáng, khi nghe tin điểm tiếp nhận hàng cứu trợ sẽ tiếp nhận hàng khẩn cấp, anh Huỳnh Thanh Phong (38 tuổi, phường Tam Bình) vội vã chạy đi nhưng kẹt xe, đến nơi thì điểm nhận hàng tại Mặt trận Tổ quốc đã tạm ngừng tiếp nhận do quá tải. Anh được hướng dẫn chuyển qua điểm tập kết tại Nhà Văn hóa Thanh Niên TP.HCM.

Con gái và con trai đợi anh Huỳnh Thanh Phong tại điểm tập kết. Ảnh: HN

Đặt xuống những bao quần áo gia đình vừa mang theo, anh lập tức tham gia phụ khuân vác, sắp xếp hàng và mở lối cho bà con đang chờ ngoài cổng.

Ban đầu chỉ định ghé gửi chút quà, nhưng khi thấy dòng người tấp nập, hàng hóa chất cao nghẹt lối, anh không đành lòng đứng nhìn nên góp sức tham gia. Với anh, đó chỉ là chuyện nhỏ, là điều bất kỳ người Việt nào cũng làm khi đồng bào nơi khác đang gồng mình giữa lũ.

Đông đảo người dân cùng thanh niên góp sức. Ảnh: HN

Anh hiểu rất rõ sự khắc nghiệt của thiên tai. Gia đình anh - cha mẹ, ông bà vẫn còn sống ở miền Trung và những ngày này, họ đối mặt với ngập lụt, thiếu thốn từng bữa.

“Trong khả năng nào có thể, mình sẽ làm. Đồng bào mình đang khó quá mà” - anh Phong nói.

Mong bà con sớm vượt qua khó khăn

Lặng lẽ bắt máy từng cuộc gọi của người dân đặt xe gửi hàng đến điểm cứu trợ, ông Ngô Thanh Tùng (53 tuổi, phường Bình Tây) nép mình bên chiếc xe máy công nghệ đã gắn bó với ông hơn 10 năm.

Ông Tùng là tài xế công nghệ cũng vận chuyển nhu yếu phẩm góp sức cho bà con. Ảnh: HN

Trong những lúc nghỉ hiếm hoi giữa các cuộc gọi, ông kể rằng ngày thường chỉ chạy đủ sống, thu nhập “vừa đủ qua bữa” và khi nghe bà con rủ nhau chở hàng ra điểm tập kết gửi về miền Trung, ông không ngần ngại nhận lời, coi như góp sức nhỏ.

Sáng nay ông mới chạy hai chuyến, nhưng các điểm tiếp nhận đã chật kín, tài xế phải liên tục chạy vòng sang khu khác theo hướng dẫn của tình nguyện viên. Có người ngỏ ý gửi thêm tiền phụ phí, ông từ chối, bảo “hãy để dành cho bà con vùng lũ, miễn chở được hàng đến nơi”.

Người dân tự nguyện góp sức vận chuyển nhu yếu phẩm. Ảnh: HN

Gia đình ông không có người thân ở các vùng lũ, nhưng những ngày qua, xem hình ảnh bão lũ dồn dập ở miền Trung, lòng ông thắt lại. Ông so sánh với TP.HCM, nơi dù ngập vẫn xoay sở được; còn ngoài đó, nhiều nơi “ngập tới nóc”, khiến ông không khỏi xúc động và quyết tâm góp một phần sức mình.

Sáng sớm tại phường Tân Thuận, Đặng Ngọc Bách (25 tuổi) cùng người yêu lặng lẽ dắt xe máy chở hai thùng mì, áo ấm và vài bộ quần áo đến gửi cho bà con miền Trung. Khi xem những hình ảnh lũ dữ dội tối qua, Bách cảm thấy bàng hoàng, không thể ngồi yên, quyết định chuẩn bị đồ từ đêm và lên đường ngay từ sáng.

Bách cùng người yêu chở nhu yếu phẩm. Ảnh: HN

Đây là chuyến đi đầu tiên nhưng sẽ còn nhiều chuyến khác, bởi xe máy chỉ chở được số lượng hạn chế. Với Bách, quan trọng không phải nhiều hay ít, mà là góp sức để san sẻ phần nào gánh nặng với người dân đang oằn mình giữa lũ...