Đại tướng Phan Văn Giang thăm hỏi, động viên bà con vùng rốn lũ Gia Lai 22/11/2025 12:52

(PLO)- Đại tướng Phan Văn Giang thăm, động viên, chia sẻ và tặng quà cho người dân vùng rốn lũ Gia Lai.

Ngày 22-11, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn công tác đi kiểm tra tình hình mưa lũ, thăm và tặng quà cho người dân tại hai thôn Huỳnh Mai, xã Tuy Phước và thôn Lạc Điền, xã Tuy Phước Đông, tỉnh Gia Lai.

Đại tướng Phan Văn Giang đi thăm bà con vùng lũ thôn Lạc Điền, xã Tuy Phước Đông, tỉnh Gia Lai. Ảnh: LK.

Tại đây, Đại tướng Phan Văn Giang thăm hỏi, động viên, chia sẻ những khó khăn mà nhân dân gặp phải do ảnh hưởng mưa lũ; bày tỏ mong muốn bà con sớm khắc phục thiệt hại, ổn định sản xuất và cuộc sống.

Nhận được sự thăm hỏi, động viên trực tiếp của Đại tướng Phan Văn Giang, nhân dân vùng lũ vô cùng xúc động, vui mừng vì được Đảng, Nhà nước quan tâm kịp thời trong hoàn cảnh khó khăn.

Bí thư Chi bộ, kiêm Trưởng thôn Huỳnh Mai, ông Nguyễn Văn Phú, cho biết mưa lũ đã khiến khoảng 80% nhà dân trong thôn (405 hộ/1.275 người) bị ngập sâu trong nước, ngập trên hai mét.

Sau lũ, bà con trong thôn đều an toàn.

Đại tướng Phan Văn Giang bắt tay, động viên bà con vượt qua khó khăn do mưa lũ.

Chia sẻ với người dân, Đại tướng Phan Văn Giang mong muốn bà con đoàn kết, phát huy tinh thần “tương thân, tương ái” để giúp đỡ lẫn nhau cùng vượt qua khó khăn, thiệt hại do mưa lũ.

Sau thăm hỏi, Đại tướng đã trao tặng 100 suất quà cho người dân thôn Huỳnh Mai, xã Tuy Phước và thôn Lạc Điền, xã Tuy Phước Đông; Bộ Tư lệnh Quân khu 5 cũng tặng 40 suất quà.

Đại tướng Phan Văn Giang trao quà hỗ trợ người dân.

Thay mặt, lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam, Đại tướng Phan Văn Giang trao hỗ trợ tỉnh Gia Lai 20 tỉ đồng.

Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng hỗ trợ tỉnh Gia Lai 10 tỉ đồng, 10 tấn lương khô, 5.000 bộ quần áo, 2.500 màn tuyn đôi, 2.500 màn tuyn đơn; TP Hà Nội hỗ trợ tỉnh Gia Lai 50 tỉ đồng để khắc phục hậu quả mưa lũ.