Tổng Bí thư Tô Lâm lên đường thăm cấp Nhà nước tới Lào 05/02/2026 06:08

(PLO)- Đây là chuyến công du nước ngoài đầu tiên của Tổng Bí thư trong nhiệm kỳ mới, khẳng định sự ưu tiên hàng đầu của Việt Nam trong mối quan hệ hữu nghị đặc biệt với nước bạn Lào.

Ngày 5-2, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Tô Lâm dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Thủ đô Hà Nội, lên đường thăm cấp Nhà nước tới Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào.

Chuyến thăm thực hiện theo lời mời của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Thongloun Sisoulith.

Tham gia Đoàn chính thức có các đồng chí: Phạm Minh Chính, Thủ tướng Chính phủ; Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Quốc hội; Lê Minh Hưng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương; Bùi Thị Minh Hoài, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an; Trịnh Văn Quyết, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; Trần Sỹ Thanh, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Phạm Gia Túc, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng; Lê Hoài Trung, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao; Tô Ân Xô, Trợ lý Tổng Bí thư, Phụ trách Văn phòng Tổng Bí thư và Nguyễn Minh Tâm, Đại sứ Việt Nam tại Lào.

Chuyến thăm diễn ra ngay sau khi Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào thành công tốt đẹp.

Việc Tổng Bí thư Tô Lâm chọn Lào là nước đầu tiên đi thăm trong nhiệm kỳ mới mang ý nghĩa chính trị sâu sắc. Đây cũng là chuyến thăm cấp Nhà nước đầu tiên Lào đón ngay sau Đại hội XII. Sự kiện diễn ra chỉ hơn một tuần sau khi Việt Nam đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào. Điều này thể hiện sự nhất quán, ưu tiên hàng đầu của Việt Nam đối với quan hệ Việt - Lào.

Chuyến thăm là dịp để hai Đảng, hai nước tiếp tục khẳng định truyền thống đoàn kết đặc biệt, gắn bó thủy chung. Đồng thời, sự kiện thể hiện quyết tâm của lãnh đạo cấp cao hai nước trong việc đưa quan hệ phát triển ngày càng thực chất, hiệu quả.