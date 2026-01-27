Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh 27/01/2026 12:20

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Thongloun Sisoulith là nguyên thủ nước ngoài đầu tiên Việt Nam đón tiếp trong năm 2026 và sau Đại hội XIV của Đảng.

Sáng 27-1, trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước đến Việt Nam, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Thongloun Sisoulith và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Đảng, Nhà nước Lào đã vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Cùng tham dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Đảng, Nhà nước Lào đã đến đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Đảng, Nhà nước Lào đã đặt vòng hoa tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh, Anh hùng giải phóng dân tộc, Nhà văn hóa kiệt xuất của Việt Nam.

Vòng hoa của Đoàn mang dòng chữ "Chủ tịch Hồ Chí Minh sống mãi trong sự nghiệp cách mạng của chúng ta."

Tiếp đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Đảng, Nhà nước Lào đã tới đặt vòng hoa, tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ tại Đài Tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ.

Vòng hoa của Đoàn mang dòng chữ: Những chiến công anh hùng của các chiến sỹ cách mạng Việt Nam sẽ mãi được ghi nhớ trong lịch sử.

Chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith và phu nhân diễn ra ngay sau khi Việt Nam và Lào vừa tổ chức thành công Đại hội đại biểu toàn quốc của mỗi Đảng.

Đây là chuyến thăm nước ngoài đầu tiên của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Thongloun Sisoulith sau khi được bầu lại làm Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào khóa XII.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Thongloun Sisoulith cũng là nguyên thủ nước ngoài đầu tiên Việt Nam đón tiếp trong năm 2026 và sau Đại hội XIV của Đảng.

Trước đó, ngày 26-1, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith dự Lễ đón chính thức được tổ chức trọng thể tại Phủ Chủ tịch theo nghi thức cao nhất dành cho nguyên thủ quốc gia; hội đàm với Tổng Bí thư Tô Lâm; hội kiến với Chủ tịch nước Lương Cường, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith cùng Tổng Bí thư Tô Lâm đồng chủ trì Hội nghị thông báo kết quả Đại hội XII của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào.