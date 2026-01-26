Bắn 21 loạt đại bác đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith 26/01/2026 12:24

(PLO)- Lễ đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào diễn ra theo nghi thức cao nhất dành cho nguyên thủ quốc gia. Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân chủ trì lễ đón.

Sáng 26-1, lễ đón chính thức Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Đảng, Nhà nước Lào thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam được tổ chức trọng thể tại Phủ Chủ tịch.

Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith tại lễ đón - Ảnh: VGP.

Lễ đón diễn ra theo nghi thức cao nhất dành cho nguyên thủ quốc gia. Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân chủ trì lễ đón.

Tham dự lễ đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Đảng, Nhà nước Lào có Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú; Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng; Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an.

Cùng dự có các ông Phạm Gia Túc, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng; Lê Hoài Trung, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao; Đỗ Văn Chiến, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội; Nguyễn Duy Ngọc, Bí thư Thành ủy Hà Nội.

Chuyến thăm diễn ra vào thời điểm có ý nghĩa rất quan trọng với cả hai nước khi Lào vừa tổ chức thành công Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào. Đồng chí Thongloun Sisoulith tiếp tục được bầu làm Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào khóa XII.

Việt Nam cũng vừa tổ chức thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Đồng chí Tô Lâm tiếp tục được bầu giữ chức Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV.

Nghi thức bắn 21 loạt đại bác chào mừng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith và Phu nhân thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam - Ảnh: TTXVN.

Chuyến thăm lần này thể hiện sự tin cậy chính trị cao nhất, gắn bó đặc biệt và phối hợp chặt chẽ giữa hai Đảng, hai nước. Hoạt động này góp phần nâng tầm quan hệ và định hướng hợp tác toàn diện, hiệu quả, thực chất của giai đoạn phát triển mới.

Ngay sau lễ đón, Tổng Bí thư Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith cùng Đoàn đại biểu cấp cao Lào tiến hành hội đàm tại Trụ sở Trung ương Đảng.