Vỡ đê sông ở Gia Lai: Người dân bàng hoàng đi tìm bò, gà bị nước cuốn 21/11/2025 15:52

(PLO)- Đoạn đê Luật Lễ, sông Hà Thanh qua xã Tuy Phước, tỉnh Gia Lai, bị vỡ trong đêm khiến người dân bàng hoàng, nhiều tài sản bị cuốn theo con nước dữ.

Sáng 21-11, nước lũ rút đi, lộ bờ đê sông Hà Thanh, thôn Luật Lễ (xã Tuy Phước, tỉnh Gia Lai) vỡ một đoạn dài khoảng 20 mét, phía sau con đê là hàng chục ngôi nhà bị lũ cuốn xơ xác. Nhiều tài sản của dân ngập trong nước lũ, nhiều gia đình có bò, gà, vịt… bị lũ cuốn, thiệt hại nặng nề.

Sau tiếng nổ lớn, nhà cửa chìm trong biển nước

Ông Phan Minh Hầu, trưởng thôn Luật Lễ (xã Tuy Phước) buồn bã: “Vỡ đê bao sông Hà Thanh, thôn Luật Lễ gây thiệt hại rất lớn cho người dân, gần 700 hộ dân chìm trong biển nước”.

Theo ông Hầu, đê vỡ khiến nước dâng lên quá nhanh, bà con không kịp phản ứng. Hậu quả, nhiều tài sản bị ngập, chìm trong nước, nhiều bò, gà, vịt… của người dân bị nước lũ cuốn trôi.

Đoạn đê sông Hà Thanh qua thôn Luật Lễ, xã Tuy Phước, bị vỡ đêm 18-11. Ảnh: LK

Hai hôm nay, tại địa phương có nhiều đoàn cứu trợ đến hỗ trợ, chia sẻ với bà con lúc khó khăn. Hiện trong thôn đang cúp điện, nước sạch không có.

Theo ghi nhận của PLO, đoạn đê bao sông Hà Thanh bị vỡ đoạn dài khoảng 20 mét, nước cuốn trôi cả bờ đê, phía nước tràn qua nhiều cây cối, tài sản bị vùi lấp, ngã đổ.

Chứng kiến sự việc ngay từ đầu, ông Lê Văn Tạo (60 tuổi, ngụ xóm 3, thôn Luật Lễ, xã Tuy Phước), cho biết vụ vỡ bờ đê xảy ra khoảng 2 giờ sáng 19-11. Trước thời điểm vụ việc xảy ra, ông có đi kiểm tra, phát hiện nguy cơ liền quay về nhà hô hào bà con nhanh chóng di tản, đưa bò đi nơi khác.

“Tôi nghe cái đùng, rồi nước chảy ầm ầm. Nhiều người chỉ kịp đóng cửa, không kịp trở tay nên bò, gà… trôi đâu không biết. May là tôi dẫn bò đi lên bờ cao nên không bị trôi”, ông Tạo nói.

Ông Lê Văn Tạo, người chứng kiến sự việc từ trước lúc vỡ đê xảy ra.

Đối diện nhà ông Tạo, cách bờ đê khoảng 100 mét, bà Võ Thị Thanh (69 tuổi, ngụ xóm 3, thôn Luật Lễ), kể lại: “Tôi không biết vỡ đê, chỉ nghe nước chảy ầm ầm vào nhà, tôi hoảng sợ leo lên gác trốn. Lúc đó tôi ở nhà một mình, con cháu hướng dẫn tôi qua điện thoại leo qua mái nhà, mà bao quanh là nước nên không biết trốn đi đâu. Tôi chờ đến 5 giờ sáng, may mắn đội cứu hộ đến kịp thời, đạp cửa cứu tôi ra ngoài”.

Đến khi nước rút, bà Thanh quay lại thì căn nhà đã ngập bùn đất, nhiều tài sản có giá trị bị nhấn chìm trong nước. Đàn gà, vịt bà thường chăm giờ đã đi theo con nước.

Bà Võ Thị Thanh may mắn thoát chết nhờ leo lên gác.

Cách đó không xa, hộ ông Nguyễn Ngọc Chánh và người thân trong gia đình cũng bị thiệt hại nặng nề.

“Đầu giờ tối tôi đi kiểm tra bờ đê, nghi ngờ sẽ có sạt lở nhưng không ngờ vỡ đê mạnh như vậy. Nhà tôi và mấy anh em trong nhà, tất cả 13 người leo lên gác. Nước lũ tràn về khiến nhiều đồ đạc bị chìm trong nước, gà vịt trôi hết”- ông Chánh nói.

Sau cơn lũ dữ, hộ ông Trần Thanh Nghị bị mất một con bò, hộ bà Trần Thị Kim Huê mất hai con bò, hộ bà Nguyễn Thị Kim Hương mất bốn con bò…

Hai hôm nay, bà Nguyễn Thị Kim Hương đi khắp thôn trên, xóm dưới tìm bốn con bò bị nước cuốn trôi.

Bà Nguyễn Thị Kim Hương (xóm 3, thôn Luật Lễ) buồn bã nói: “Nhà tôi có bốn con bò, hai con heo nái đã bị nước lũ cuốn trôi, hai hôm nay đi tìm khắp nơi chưa thấy. Tài sản bấy nhiêu đó giờ đã mất, 500 kg lúa cũng ướt hết. Giờ tôi mong Nhà nước quan tâm, hỗ trợ giúp đỡ phần nào cho gia đình”.

Vỡ đê hay không vỡ đê?

Sáng 21-11, lãnh đạo xã Tuy Phước, tỉnh Gia Lai, đã trực tiếp đi kiểm tra tình hình bờ đê Luật Lễ, sông Hà Thanh bị vỡ và tình hình dân cư trong khu vực để báo cáo lên cấp trên.

Trao đổi với PLO, bà Lê Thị Vinh Hương, Bí thư Đảng ủy xã Tuy Phước, cho biết vụ việc này địa phương đã có ghi nhận, báo cáo lên cấp trên. Ở khía cạnh địa phương thì chưa thể khẳng định, công bố đây là vỡ đê Luật Lễ hay không.

Theo bà Hương, thẩm quyền công bố sự việc này thuộc về ngành chức năng. Hiện chính quyền địa phương đang thống kê thiệt hại, chưa có số liệu cụ thể. “May mắn, vụ việc không có thiệt hại về người”, bà Hương nói.

Nhiều ngôi nhà bị chìm trong nước sau vỡ đê.

Nhà bà Thanh sau cơn lũ.

Theo ông Trần Minh Quang, Chủ tịch UBND xã Tuy Phước, trong đêm 11-8, nước tràn qua mặt đê Luật Lễ, gây xói mòn và vỡ một đoạn dài từ 15 đến 20 mét. Chiều 18-11, địa phương đã cảnh báo, vận động di dời người người dân đến vùng an toàn, không ngờ nước lên quá nhanh...

Để bảo đảm an toàn, địa phương đã cho rào chắn trước vị trí đoạn đê vỡ, ngăn không cho các phương tiện lưu thông.

Đoạn đê Luật Lễ bị vỡ.

Về vấn đề này, ông Cao Thanh Thương, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Gia Lai, xác nhận có sự việc vỡ đê Luật Lễ, thôn Luật Lễ, xã Tuy Phước.

Tuy nhiên, đoạn đê vỡ là một nhánh sông nhỏ trong ba nhánh sông Hà Thanh qua địa bàn xã Tuy Phước. Theo thông tin ban đầu, thiệt hại không lớn.