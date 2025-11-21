Cứu sống bé 2 tuổi trượt xuống nước, lập trạm tiếp nhận hàng cứu trợ ở Gia Lai 21/11/2025 09:24

(PLO)- Tổ quân y làm nhiệm vụ tại trạm tiếp nhận hàng cứu trợ kịp thời cứu cháu bé 24 tháng tuổi ngã xuống nước, tím tái và có nguy cơ đe dọa tính mạng.

Ngày 21-11, thông tin từ Bộ Tư lệnh Quân khu 5, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Gia Lai đã thành lập trạm tiếp nhận, phân phối lương thực, thực phẩm, hàng cứu trợ nhằm kịp thời hỗ trợ người dân trước diễn biến phức tạp của đợt lũ lịch sử.

Bộ đội cứu sống cháu bé 24 tháng trượt xuống nước ở Gia Lai. Ảnh: QK5

Trạm được lập tại trục đường Công viên Long Vân, phường Quy Nhơn Bắc, tiếp nhận hàng hoá, thuốc men từ 6 giờ đến 21 giờ 30 phút hàng ngày.

Tại đây, lực lượng chức năng tiếp nhận lương thực, thực phẩm, nước uống, đồ dùng sinh hoạt, thuốc men và các nhu yếu phẩm thiết yếu từ các công ty, doanh nghiệp nhà hảo tâm gửi về người dân.

Sau khi tiếp nhận, lực lượng phụ trách thống kê, theo dõi và phân phối cho người dân tại các vùng bị cô lập, chia cắt.

Nhiều cán bộ, chiến sĩ cùng các lực lượng, đoàn thanh niên địa phương tiếp nhận, phân loại và đóng gói hàng hóa. Lực lượng chức năng sẽ vận chuyển hàng cứu trợ đến những hộ dân nơi khó khăn nhất, đặc biệt các gia đình trong vùng ngập sâu, bị cô lập, chia cắt dài ngày.

Cùng với phân phối hàng cứu trợ, các tổ quân y và đoàn thanh niên lực lượng vũ trang tỉnh Gia Lai còn trực tiếp thăm khám sức khỏe ban đầu, hướng dẫn người dân sử dụng thuốc phòng chống nhiễm khuẩn do nguồn nước bị ô nhiễm.

Được biết, trong khi thực hiện nhiệm vụ tại Quy Nhơn Bắc, Quy Nhơn Tây, tổ quân y nhận được tin báo về trường hợp cháu bé 24 tháng tuổi bị trượt ngã xuống nước, tím tái, nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng.

Quân y cơ động cứu cháu bé 24 tháng tuổi. Ảnh: QK5

Ngay lập tức, các quân y sĩ đã tiếp cận hiện trường, đánh giá nhanh tình trạng nạn nhân, khai thông đường thở, hô hấp. Nhờ sơ cứu kịp thời, chỉ ít phút sau, cháu bé đã hồi tỉnh.

Sau đó, tổ quân y tiếp tục theo dõi và phối hợp cùng gia đình đưa cháu đến cơ sở y tế để kiểm tra, chăm sóc chuyên sâu.

Trong ngày, Tổ quân y còn sơ cứu nhiều trường trượt ngã, cảm lạnh, xây xát do gặp tai nạn trong mưa lũ.

Theo Thượng tá Lê Anh Tuấn, Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Gia Lai, việc thành lập tổ quân y cơ động là một nhiệm vụ cấp thiết trong bối cảnh mưa lũ bất thường.

“Trong thiên tai, cán bộ, chiến sĩ quân y phải luôn có mặt ở những nơi khó khăn nhất để bảo vệ tính mạng, sức khỏe của nhân dân” - Thượng tá Lê Anh Tuấn yêu cầu.