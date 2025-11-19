Tìm thấy nạn nhân đầu tiên trong vụ sạt lở vùi lấp 3 người ở Đà Nẵng 19/11/2025 16:05

(PLO)- Huấn luyện viên và chó nghiệp vụ Xa Xa đã phát hiện một thi thể tại hiện trường cách khu vực sạt lở ở thôn Pứt, xã Hùng Sơn, cách điểm sạt lở vùi lấp ba người khoảng 500m.

Chiều 19-11, Trung tá Trần Quốc Hương, Cụm trưởng cụm cơ động chó nghiệp vụ 4 (Trường Trung cấp 24 Bộ đội biên phòng) cho biết, huấn luyện viên và chó nghiệp vụ của đơn vị đã phát hiện được thi thể đầu tiên trong vụ sạt lở ở xã Hùng Sơn (TP Đà Nẵng).

Lực lượng chức năng tìm thấy nạn nhân đầu tiên trong vụ sạt lở vùi lấp 3 người ở Đà Nẵng.

Cụ thể, vào khoảng 15 giờ, khi làm nhiệm vụ tìm kiếm nạn nhân mất tích, huấn luyện viên Hà Văn Cường và chó nghiệp vụ Xa Xa đã phát hiện một thi thể tại hiện trường cách khu vực sạt lở 500m.

Theo nhận định đây là thi thể của đàn ông và rất có thể là thi thể của ông Hốih Zi Nút - một trong ba nạn nhân bị vùi lấp trong vụ sạt lở tại thôn Pứt (xã Hùng Sơn) vào ngày 14-11.

Trung tá Trần Quốc Hương, thời tiết tại xã Hùng Sơn từ sáng nay đã bắt đầu nắng trở lại và có gió, giúp mặt bằng đất khu vực sạt lở nhanh khô hơn, thuận lợi hơn cho việc tìm kiếm các nạn nhân bị mất tích.

Lực lượng chức năng tìm kiếm các nạn nhân mất tích.

Như PLO thông tin, khoảng 9 giờ 30 phút ngày 14-11, một vụ sạt lở nghiêm trọng xảy ra tại thôn Pứt, xã Hùng Sơn.

Qua nắm thông tin ban đầu từ người dân dân báo, lực lượng chức năng nghi ngờ ba người bị lấp gồm: ông Zơ Râm Nhô (công an viên), Bríu Thị Tép (vợ ông Nhô) và Hốih Zi Nút (đều ngụ thôn Pứt, xã Hùng Sơn, TP Đà Nẵng).

Được biết, ba ngày trước thời điểm sạt lở trời nắng, không có mưa. Dù vậy, hiện trường vụ sạt lở cho thấy hàng trăm ngàn mét khối bùn đất nhão nhoẹt chảy xuống, cảnh tượng rất kinh hoàng.