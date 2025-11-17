Đồn Biên phòng nhận nuôi 2 người con của vợ chồng nghi bị sạt lở vùi lấp ở Đà Nẵng 17/11/2025 13:27

(PLO)- Đồn Biên phòng Ga Ry nhận hai con của đôi vợ chồng công an viên nghi bị sạt lở vùi lấp ở xã Hùng Sơn, TP Đà Nẵng làm con nuôi.

Sáng 17-11, Đồn Biên phòng Ga Ry (Bộ đội Biên phòng TP Đà Nẵng) tổ chức lễ nhận con nuôi đồn biên phòng đối với hai cháu Zơ Râm Hải Dương (7 tuổi) và Zơ Râm Việt Hoàng (1 tuổi).

Hai con của đôi vợ chồng nghi bị sạt lở vùi lấp ở Đà Nẵng được biên phòng nhận nuôi.

Hai cháu là con của vợ chồng anh Zơ Râm Nhô (28 tuổi) và chị Bríu Thị Tép (27 tuổi) – nạn nhân trong vụ sạt lở núi tại thôn Pứt, xã Hùng Sơn.

Tại buổi lễ, đơn vị hỗ trợ ban đầu cho hai cháu 3 triệu đồng, tặng hai suất quà trị giá 1 triệu đồng, đồng thời cam kết hỗ trợ mỗi cháu 500 nghìn đồng/tháng đến khi hoàn thành chương trình lớp 12.

Trung tá Nguyễn Phúc Trường, Chính trị viên Đồn Biên phòng Ga Ry, chia sẻ với mất mát, đau thương hai cháu và gia đình gánh chịu.

Bữa cơm đầu tiên của hai cháu với "những cha nuôi biên phòng".

“Mất mát của các cháu là quá lớn và không gì có thể bù đắp được. Với trách nhiệm của người lính biên phòng, chúng tôi sẽ đồng hành, chăm lo, tạo điều kiện tốt nhất để các cháu được học tập, trưởng thành. Đồn Biên phòng Ga Ry sẽ là điểm tựa để các cháu vững bước trong chặng đường phía trước", Trung tá Trường nói.

Trước đó, ngay khi nắm thông tin vụ sạt lở làm ba người dân ở thôn Pứt mất tích, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Ga Ry đã đến thăm hỏi, hỗ trợ ba suất quà trị giá 3 triệu đồng nhằm động viên gia đình vượt qua khó khăn ban đầu.

Cộng đồng mạng thương xót trước hoàn cảnh hai cháu.

Như PLO thông tin, khoảng 9 giờ 30 phút ngày 14-11, một vụ sạt lở nghiêm trọng xảy ra tại thôn Pứt, xã Hùng Sơn.

Qua nắm thông tin ban đầu từ người dân dân báo, lực lượng chức năng nghi ngờ ba người bị lấp gồm: ông Zơ Râm Nhô (công an viên), Bríu Thị Tép (vợ ông Nhô) và Hốih Zi Nút (đều ngụ thôn Pứt, xã Hùng Sơn, TP Đà Nẵng).

Được biết, ba ngày trước thời điểm sạt lở trời nắng, không có mưa. Dù vậy, hiện trường vụ sạt lở cho thấy hàng trăm ngàn mét khối bùn đất nhão nhoẹt chảy xuống, cảnh tượng rất kinh hoàng.