Xót xa 2 trẻ chờ ba mẹ trở về trong vụ sạt lở ở Đà Nẵng 16/11/2025 11:12

(PLO)- Hoàn cảnh đau thương của đôi vợ chồng công an viên bị mất tích trong vụ sạt lở ở xã Hùng Sơn, TP Đà Nẵng.

Ngày 16-10, Đại tá Trần Hữu Ích, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự TP Đà Nẵng, cho biết các lực lượng cứu nạn cứu hộ vẫn túc trực tại hiện trường, triển khai phương án tìm kiếm ba nạn nhân nghi bị sạt lở vùi lấp ở xã Hùng Sơn.

Công tác tìm kiếm nạn nhân trong vụ sạt lở ở Đà Nẵng không thuận lợi do trời mưa, sương mù. Ảnh: Xã Hùng Sơn

Trời mưa, công tác tìm kiếm gặp khó

Theo Đại tá Trần Hữu Ích, thời tiết hiện nay không thuận lợi, nhân lực, phương tiện và chó nghiệp vụ không thể thực hiện nhiệm vụ tại hiện trường, khu vực này đang tiếp tục có nguy cơ sạt lở.

Ngoài ra, gần khu vực vết sạt lở cũ có hai vị trí khác xuất hiện vết nứt, có thể nhìn thấy bằng mắt thường từ xa. “Hai vết nứt này có nguy cơ đổ xuống bất cứ lúc nào, mất an toàn cho lực lượng cứu hộ nên chúng tôi cho quân rút ra ngoài” - theo Đại tá Trần Hữu Ích.

Hiện nay, quân đội đang rà soát địa hình, tìm kiếm người mất tích bằng flycam quân sự.

Xe múc sẵn sàng tiếp cận hiện trường. Ảnh: Xã Hùng Sơn

Trước đó, khoảng 9 giờ 30 phút ngày 14-11, một vụ sạt lở nghiêm trọng xảy ra tại thôn Pứt, xã Hùng Sơn.

Qua nắm thông tin ban đầu, lực lượng chức năng nghi ngờ ba người bị lấp gồm ông Zơ Râm Nhô (công an viên), Bríu Thị Tép (vợ ông Nhô) và Hốih Zi Nút (đều ngụ thôn Pứt, xã Hùng Sơn, TP Đà Nẵng).

Trước thời điểm sạt lở ba ngày, trời nắng ráo, không có mưa. Dù vậy, hiện trường vụ sạt lở cho thấy hàng trăm ngàn mét khối bùn đất nhão nhoẹt chảy xuống, cảnh tượng rất kinh hoàng.

Xót xa hoàn cảnh vợ chồng nạn nhân

Trong khi công tác cứu hộ tiếp tục diễn ra, Hội phụ nữ Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an TP Đà Nẵng đã đến thăm hỏi, động viên gia đình các nạn nhân mất tích.

Buổi thăm được Đại úy Nguyễn Thị Hà Ngân, cán bộ Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an TP Đà Nẵng ghi lại và chia sẻ trên trang Facebook cá nhân, khiến nhiều người không khỏi xót xa trước hoàn cảnh gia đình vợ chồng anh Nhô và chị Tép.

Hình ảnh hai con nhỏ có ba mẹ gặp nạn trong vụ sạt lở ở Đà Nẵng khiến cộng đồng mạng thương xót. Ảnh: HÀ NGÂN

Trong clip, hình ảnh đại úy Ngân bồng trên tay đứa bé mới 14 tháng tuổi, còn cháu lớn buồn bã trong vòng tay người đồng nghiệp của đại úy Ngân.

Ánh mắt nhút nhát, khắc khoải của hai đứa trẻ trông chờ ba mẹ trở về khiến nhiều người rưng rưng.

Sau khi đăng tải, clip đã thu hút gần 100.000 lượt xem, gần 40.000 lượt bày tỏ cảm xúc và gần 4.000 bình luận bày tỏ sự thương cảm dành cho hai cháu nhỏ và đôi vợ chồng kém may mắn.

Trước mất mát quá lớn, đại úy Ngân không giấu được cảm xúc, bật khóc khi chia sẻ về hoàn cảnh của gia đình anh Nhô, chị Tép.

Thay mặt hội phụ nữ cơ quan, đại úy Ngân cùng cán bộ đã gửi lời thăm hỏi, động viên và hỗ trợ một phần vật chất nhằm giúp gia đình vượt qua thời điểm khó khăn.

Bùn đất nhão nhoẹt chảy như suối tại vị trí sạt lở. Ảnh: Xã Hùng Sơn

Ông Zơ râm Buôn, Chủ tịch UBND xã Hùng Sơn, cho biết hoàn cảnh những người bị vùi lấp trong vụ sạt lở rất khó khăn. Trong đó, vợ chồng anh Nhô, chị Tép có hai con nhỏ. Ngoài công việc là công an viên, anh Nhô cùng vợ làm thêm trên rẫy để cải thiện thu nhập.

Trường hợp còn lại, nạn nhân có ba con, một người đã lập gia đình, cuộc sống cũng khá khó khăn.

Sau khi xảy ra vụ việc, chính quyền địa phương cùng các lực lượng của TP Đà Nẵng đã đến thăm hỏi, động viên người thân gia đình gặp nạn.

Một số hình ảnh lực lượng quân đội tìm kiếm các nạn nhân mất tích nghi do sạt lở