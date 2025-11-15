Phó Chủ tịch TP Đà Nẵng: Tìm kiếm 3 nạn nhân nghi bị sạt lở vùi lấp 'vô cùng khó khăn' 15/11/2025 18:39

(PLO)- Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng đánh giá khả năng tiếp cận các nạn nhân mất tích trong vụ sạt lở là "vô cùng khó khăn" nhưng lực lượng chức năng sẽ quyết tâm hết sức.

Chiều 15-11, ông Trần Nam Hưng, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng trao đổi nhanh qua điện thoại với phóng viên Báo Pháp Luật TP.HCM về công tác cứu hộ cứu nạn, khắc phục hậu quả vụ sạt lở nghi vùi lấp ba người xảy ra tại xã Hùng Sơn (TP Đà Nẵng).

Ông Trần Nam Hưng (phải) trao đổi nhanh qua điện thoại với PV Báo Pháp Luật TP.HCM. Ảnh: Xã Hùng Sơn

. Phóng viên: Xin ông chia sẻ hiện trường vụ sạt lở và công tác triển khai cứu nạn cứu hộ trong hôm nay?

+ Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Trần Nam Hưng: Hiện trường với lượng bùn đất khổng lồ, còn nguy hiểm nên lực lượng cứu hộ chưa đảm bảo an toàn khi lội vào sâu bên trong khu vực sạt lở.

Tinh thần bằng mọi cách phải tổ chức tìm kiếm người mất tích, nhưng phải bình tĩnh, thận trọng, không nóng vội. Đến thời điểm này đã có phương án cứu nạn cứu hộ. Cảnh khuyển cũng đã đến hiện trường những vẫn chưa xác định được điểm (có người mất tích – PV).

. Nhân chứng vụ việc cho hay vị trí những người mất tích trước khi xảy ra sạt lở ở khu vực nào?

+ Theo báo cáo của anh em địa phương, phía dưới đường bê tông một đoạn có cái chòi người dân, có một thanh niên ở trong cái chòi đó. Khu vực này bị lượng đất bùn khổng lồ vùi lấp.

Còn phía xa bên dưới (dưới cái chòi – PV), nơi con suối bị lấp có đôi vợ chồng công an viên đang làm rẫy ở đó. Khu vực làm này, chiều nay anh em xuống cắm cọc thử thăm dò thì cắm không tới đáy, bùn đất nhão nhoẹt, lấp sâu 4-5 m.

Hiện trường vụ sạt lở. Ảnh: xã Hùng Sơn

. Công tác triển khai di dời người dân ở khu vực có nguy cơ sạt lở tại xã Hùng Sơn ra sao, thưa ông?

+ Hiện nay, bà con vùng nguy cơ sạt lở di dời với số lượng lên đến 171 hộ, tôi giao các lực lượng lo cho người dân ăn ở, đảm bảo nguồn nước sạch.

Sạt lở đã lấp con suối cung cấp nguồn nước sạch cho hai thôn (thôn Rú và thôn Glao). Công trình nước sạch lấy nước từ vị trí này về cung cấp cho hai thôn, bây giờ không lấy được nữa.

Trước mắt, tôi cho đóng giếng lớn ở hai thôn, phục vụ tạm thời cho bà con, sau này thành phố sẽ khảo sát làm dự án nước sạch mới.

. Di dời là phương án tạm thời, xin ông cho biết phương án của thành phố về lâu dài?

+ Trước đây, tỉnh Quảng Nam cũ đã xây dựng khu tái định cư gần đó (gần thôn Rú - PV), tôi yêu cầu phải di dời toàn bộ, vận động nhân dân trong năm nay phải chuyển từ khu vực sạt lở nguy hiểm sang khu tái định cư. Qua gặp gỡ, thăm hỏi bà con thì họ đồng thuận cao, bởi họ quá sợ sạt lở.

Làng rú nằm gần ví trí vừa sạt lở, đứng từ phía dưới nhìn lên, tôi thấy một vết nứt rất lớn, nếu sạt sẽ trôi cả ngôi làng. Cho nên bây giờ phải vận động người dân chuyển đi, đến nay một số hộ đã chuyển qua khu tái định cư mới.

Hiện nay, người dân thôn Rú đã tạm thời chuyển đến nhà người thân và nhà Gươl (nhà sinh hoạt của người dân địa phương – PV), còn người dân thôn Glao chuyển vào trường học.

Di dời người dân đến nơi an toàn. Ảnh: xã Hùng Sơn

. Được biết thời tiết hôm nay không thuận lợi, vậy tiếp theo công tác cứu nạn cứu hộ triển khai thế nào, thưa ông?

+ Trong hôm nay, buổi sáng trời không có mưa, nhưng đến trưa nay trời mưa râm râm, theo dự báo tối nay sẽ mưa lớn.

Tuyến đường từ thành phố đến hiện trường đã có ít nhất 20 điểm sạt lở, rất kinh khủng! Lúc di chuyển lên, có điểm tôi phải dừng lại chờ khoàng 10 phút để công nhân gạt bớt bùn đất.

Hiện tôi đã giao quyền cho đồng chí Phó chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy Quân sự thành phố chỉ huy toàn lực lượng. Hiện nay, lực lượng tại chỗ, đảng ủy, UBND xã, quân đội, công an khoảng 150 người và ba máy xúc sẳn sàng, nhưng chưa có thời cơ tiếp cận hiện trường.

Trong sáng nay, một nhóm lực lượng đã đi khảo sát từ dưới đuôi con suối (nơi sạt lở - PV) đi dọc lên đến khu vực cho phép rà soát những người mất tích có trôi xuống đó hay không. Nhưng đến chiều nay vẫn chưa có thông tin. Chiều nay trời mưa không còn an toàn nên đã cho rút quân.

Ông Trần Nam Hưng khảo sát, chỉ huy tại hiện trường. Ảnh: xã Hùng Sơn

. Theo ông, khả năng tiếp cận và tìm kiếm các nạn nhân trong vụ sạt lở ra sao?

+ Vô cùng khó khăn! Chúng tôi đặt vấn đề quyết tâm hết sức, nhưng có tìm được các nạn nhân hay không cả một câu chuyện, bởi khối lượng đất đá rất lớn...



. Xin cảm ơn ông!