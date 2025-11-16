Hàng trăm chiến sĩ cùng chó nghiệp vụ tìm 3 người mất tích trong vụ sạt lở ở Đà Nẵng 16/11/2025 11:41

(PLO)- Quân khu 5 huy động hàng trăm cán bộ chiến sĩ cùng chó nghiệp vụ tìm kiếm ba người mất tích ở xã Hùng Sơn, TP Đà Nẵng.

Sáng 16-11, công tác tìm kiếm ba người mất tích trong vụ sạt lở đất kinh hoàng tại xã Hùng Sơn, TP Đà Nẵng tiếp tục được Quân khu 5 triển khai khẩn trương. Đại tá Đỗ Xuân Hùng, Phó Tham mưu trưởng Quân khu 5 trực tiếp chỉ đạo công tác tìm kiếm.

Quân khu 5 huy động hàng trăm cán bộ chiến sĩ cùng chó nghiệp vụ lên xã Hùng Sơn. Ảnh: QK5

Tình hình tại khu vực sạt lở vẫn diễn biến phức tạp, nhiều bùn nhão, gây khó khăn cho việc tiếp cận. Quân khu 5 đã huy động hàng trăm cán bộ chiến sĩ từ các đơn vị trực thuộc, cùng sự hỗ trợ của công an, dân quân tự vệ địa phương.

Đặc biệt, nhiều chó nghiệp vụ được huấn luyện cho công tác tìm kiếm cứu nạn cũng được tăng cường đến hiện trường.

Với khứu giác nhạy bén, những "cảnh khuyển” này đang được sử dụng để tìm kiếm các nạn nhân nghi bị vùi lấp dưới lớp đất đá, bùn nhão, nơi các phương tiện cơ giới khó tiếp cận.

Chó nghiệp vụ vào cuộc tìm kiếm các nạn nhân mất tích. Ảnh: QK5

Bên cạnh việc dùng các phương tiện thông thường, Quân khu 5 đã sử dụng máy bay không người lái (flycam) để khảo sát và khoanh vùng tìm kiếm từ trên cao, nhằm nâng cao hiệu quả và rút ngắn thời gian cứu hộ.

Dưới điều kiện thời tiết không thuận lợi và địa hình hiểm trở, hàng trăm cán bộ chiến sĩ và chó nghiệp vụ đang nỗ lực hết mình, chạy đua với thời gian để tìm kiếm những nạn nhân đang mất tích.