Chưa tìm được 3 người mất tích, thêm nhiều điểm có nguy cơ sạt lở ở Đà Nẵng 15/11/2025 15:16

(PLO)- Trong khi ba người bị mất tích do sạt lở núi ở xã Hùng Sơn, TP Đà Nẵng vẫn chưa được tìm thấy thì có thêm nhiều điểm có nguy cơ sạt lở tại khu vực này.

Ngày 15-11, ông Trần Nam Hưng, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng đến kiểm tra khu vực sạt lở tại xã Hùng Sơn, nơi các lực lượng đang triển khai tìm kiếm ba người mất tích.

Theo lãnh đạo xã Hùng Sơn, hiện đã sơ tán 171 hộ với 664 người ở hai thôn gần khu vực sạt lở đến nơi an toàn. Lực lượng chức năng, giáo viên đang hỗ trợ nấu ăn cho người dân sơ tán.

Ông Trần Nam Hưng, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, chủ trì làm việc với các lực lượng tìm kiếm người mất tích. Ảnh: HOÀNG HUYNH

UBND xã Hùng Sơn đã chuyển đến mỗi thôn 250 kg gạo; mua lương thực, nhu yếu phẩm cấp cho người dân sử dụng tạm thời; đồng thời cử lực lượng đến thăm hỏi, động viên gia đình có người mất tích.

Thượng tá Trần Kim Tuấn, Phó chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự TP Đà Nẵng, cho hay đơn vị đã điều hơn 150 cán bộ, chiến sĩ cùng nhiều phương tiện cơ giới đến nơi xảy ra sạt lở.

Quân đội đã thiết lập hai vị trí chỉ huy, thông báo nhân dân không vào khu vực sạt lở. Tuy nhiên, do khu vực sạt lở diễn biến xấu, bùn lầy rất nhão nên các lực lượng chức năng chưa thể tiếp cận.

Lãnh đạo TP Đà Nẵng quan sát khu vực sạt lở. Ảnh: HOÀNG HUYNH

Phương án của quân đội là cử lực lượng cắm tại các vị trí nghi có người mất tích bị vùi lấp. Trong chiều nay sẽ điều thêm chó nghiệp vụ vào xác định vị trí, lên phương án tìm kiếm.

“Sở chỉ huy đã cử một tổ đi từ hạ nguồn khe suối đi ngược lên hướng sạt lở để mở rộng phạm vi tìm kiếm. Flycam cũng bay quan sát hiện trường, qua đó phát hiện khu vực xung quanh có rất nhiều điểm nguy cơ sạt lở cao”- ông Tuấn nói.

Sau khi kiểm tra thực địa, Phó chủ tịch UBND TP Đà Nẵng chỉ đạo: “Tìm kiếm khẩn trương, quyết liệt nhưng phải hết sức bình tĩnh, thận trọng. Tuyệt đối không để xảy ra bất kỳ tai nạn nào đối với sức khỏe, tính mạng những người tham gia tìm kiếm nạn nhân”.

Ông Trần Nam Hưng giao Bộ Chỉ huy Quân sự TP Đà Nẵng chủ trì, quyết định toàn bộ các phương án cứu hộ cứu nạn. Sở chỉ huy tiền phương xác định thời điểm, thời cơ phù hợp để triển khai tìm kiếm cho hiệu quả.

Hôm nay dự báo bắt đầu mưa lớn tại khu vực này nên nguy cơ sạt lở đất càng nguy hiểm, vì vậy phải đặt an toàn về người lên hàng đầu. Bên cạnh đó, quan sát bằng mắt thường có thể thấy khu vực này nguy cơ tiếp tục xuất hiện các điểm sạt lở mới.

Do đó, UBND xã Hùng Sơn phải nhanh chóng cử lực lượng đặt biển báo, canh gác không cho nhân dân đi vào khu vực nguy hiểm.

Ông Trần Nam Hưng, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, trao nhu yếu phẩm, nước uống hỗ trợ lực lượng tìm kiếm. Ảnh: HOÀNG HUYNH

Ông Hưng lưu ý một việc quan trọng nữa là phải tập trung chăm lo những người dân đã sơ tán, đảm bảo đầy đủ lương thực, nước uống cho người dân; tuyệt đối không để ai bị thiếu ăn, thiếu mặc.

Ông Hưng thống nhất phương án trước mắt đóng hai giếng khoan loại lớn để cung cấp nước sinh hoạt tạm cho người dân. Về lâu dài phải khảo sát vị trí thích hợp để làm công trình nước sinh hoạt kiên cố.

Đối với những khu dân cư nguy cơ sạt lở cao, ông Hưng yêu cầu UBND xã Hùng Sơn vận động nhân dân khẩn trương sơ tán đến khu vực được bố trí mặt bằng. Kiên quyết không để một hộ nào ở lại sườn núi, dốc cao; việc sơ tán phải hoàn thành trong năm nay.