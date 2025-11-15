Đà Nẵng xây lại nhà bị thiệt hại cho người dân trước Tết Nguyên đán 2026 15/11/2025 08:48

(PLO)- Đà Nẵng sẽ hỗ trợ người dân xây dựng lại nhà ở bị thiệt hại do mưa lũ, hoàn thành trước ngày 31-1-2026.

Ngày 15-11, UBND TP Đà Nẵng có Công điện về việc chủ động ứng phó với cảnh báo mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất.

Theo đó, về khắc phục thiệt hại do mưa lũ và bão số 13, các xã, phường được yêu cầu tổ chức thăm hỏi, hỗ trợ các gia đình bị thiệt hại, nhất là gia đình có người chết, mất tích, hoàn thành trước ngày 15-11.

Đà Nẵng sẽ xây lại nhà cho người dân bị thiệt hại nặng do thiên tai.

Các địa phương bảo đảm chỗ ở tạm cho người dân. Đồng thời phối hợp với các lực lượng vũ trang khẩn trương hỗ trợ nhân dân sửa chữa nhà bị tốc mái, hư hại, hoàn thành trước ngày 20-11.

Các xã, phường chủ trì lập danh sách hộ dân có nhà ở bị thiệt hại nặng do thiên tai không thể khôi phục được. Các hộ nghèo, cận nghèo, gia đình chính sách có nhà ở hư hại, tốc mái để tập trung tham mưu UBND TP triển khai các chính sách hỗ trợ.

Cùng với đó, xã, phường huy động thêm nguồn lực khác từ MTTQ, doanh nghiệp…, bố trí lực lượng hỗ trợ người dân xây dựng lại nhà ở, hoàn thành trước ngày 31-1-2026.

Quá trình lập danh sách và tổ chức hỗ trợ phải bảo đảm công khai, minh bạch, chống các hành vi trục lợi, tham nhũng tiêu cực, lãng phí.

Các địa phương rà soát khu vực có nguy cơ sạt lở, lũ quét cao để tham mưu UBND TP bố trí ổn định dân cư, di dân tái định cư nhằm đảm bảo an toàn và sinh kế bền vững cho người dân.

Bên cạnh đó phải xác định cụ thể nhu cầu hỗ trợ về cây giống, vật nuôi và các vật tư cần thiết khác để khôi phục sản xuất nông nghiệp gửi Sở NN&MT trước ngày 20-11 để tổng hợp tham mưu UBND TP.

Về ứng phó thiên tai thời gian tới, thủ trưởng các sở ngành, địa phương tập trung triển khai phương án phòng chống thiên tai theo cấp độ rủi ro trên địa bàn; chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND TP.

Việc phòng tránh, ứng phó phải ở mức cao nhất để bảo đảm tuyệt đối an toàn tính mạng cho người dân, hạn chế thiệt hại về tài sản. Đồng thời tổ chức ứng trực, ứng cứu kịp thời khi có tình huống xảy ra với phương châm “4 tại chỗ”.