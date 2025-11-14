Sắp có lũ lớn trên các sông, Đà Nẵng khẩn trương ứng phó 14/11/2025 16:05

(PLO)- Lũ trên các sông tại Đà Nẵng từ ngày 16 đến 20-11 được dự báo lên báo động 3, có nơi vượt báo động 3.

Chiều 14-11, Đài Khí tượng thủy văn Trung Bộ phát tin cảnh báo lũ trên các sông thuộc TP Đà Nẵng. Hiện nay, mực nước trên các sông tại TP đang ở dưới báo động 1.

Cơ quan này cảnh báo, từ ngày 16 đến 20-11, trên các sông thuộc TP Đà Nẵng khả năng xuất hiện một đợt lũ. Trong đợt lũ này biên độ lũ lên ở trên thượng lưu các sông từ 6 – 9 m, trung lưu từ 3 – 6 m, hạ lưu từ 1 – 2 m.

Đỉnh lũ trên sông Vu Gia - Thu Bồn dao động ở mức báo động 2 đến báo động 3, có nơi trên báo động 3. Sông Hàn và sông Tam Kỳ ở mức báo động 2 đến báo động 3.

Sắp có lũ lớn trên các sông ở Đà Nẵng. Ảnh: TẤN VIỆT

Tình trạng lũ trên các sông có khả năng còn kéo dài nhiều ngày. Nguy cơ cao xảy ra ngập lụt tại các vùng trũng thấp ven sông, ngập úng tại các khu đô thị. Lũ quét, sạt lở đất trên các sườn dốc khu vực vùng núi.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ là cấp 2. Về tác động của lũ, các sông xuất hiện lũ và ngập lụt nguy cơ thấp sẽ làm hư hỏng các công trình trên sông, ảnh hưởng đến diện tích ao hồ nuôi trồng thuỷ sản và các hoạt động kinh tế - xã hội.

Trước đó, Ban chỉ huy Phòng thủ dân sự TP Đà Nẵng ra văn bản về việc chủ động ứng phó với cảnh báo mưa lớn.

Theo đó, các xã, phường được đề nghị sẵn sàng triển khai phương án phòng chống thiên tai, thông báo tình hình để nhân dân chủ động ứng phó.

Sở Xây dựng chủ trì triển khai phương án phòng chống ngập úng. Đồng thời hướng dẫn, bảo đảm an toàn giao thông, kịp thời chỉ đạo xử lý các điểm sạt lở trên các tuyến giao thông.