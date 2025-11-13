Công an có mặt tại thẩm mỹ viện Mailisa ở Đà Nẵng 13/11/2025 12:23

(PLO)- Một số cán bộ công an có mặt tại thẩm mỹ viện Mailisa ở Đà Nẵng.

Sáng 13-11, một số cán bộ công an có mặt tại thẩm mỹ viện Mailisa ở số 97-99 Nguyễn Văn Linh, phường Hải Châu, TP Đà Nẵng.

Công an có mặt tại thẩm mỹ viện Mailisa ở Đà Nẵng. Ảnh: TẤN VIỆT

Theo ghi nhận, công an di chuyển bằng xe máy, tiến vào bên trong thẩm mỹ viện. Đến khoảng 11 giờ 30, hai cán bộ công an ra về với hai túi xách, hai cán bộ vẫn ở lại.

Clip công an có mặt tại thẩm mỹ viện Mailisa ở Đà Nẵng.

Theo một bảo vệ ở đối diện cơ sở này, lúc 9 giờ 30 ông đến làm việc thì đã thấy có công an xuất hiện bên phía thẩm mỹ viện. Hiện cơ sở này đã từ chối nhận khách.

Theo bà Trần Thanh Thủy, Giám đốc Sở Y tế TP Đà Nẵng, có thể công an làm việc theo nghiệp vụ riêng, đơn vị chưa nhận được thông tin liên quan.