Công an kiểm tra hệ thống thẩm mỹ Mailisa ở TP.HCM và nhiều tỉnh, thành

Sáng 13-11, lực lượng công an đồng loạt xuất hiện, kiểm tra nhiều địa điểm thuộc hệ thống mang tên thẩm mỹ Mailisa ở TP.HCM và một số tỉnh, thành khác, thu hút sự chú ý của dư luận.
Sáng cùng ngày, ghi nhận tại các địa chỉ 86, 88 và 91 đường Huỳnh Văn Bánh (phường Cầu Kiệu, TP.HCM), hàng chục cán bộ, chiến sĩ công an đã có mặt, phong tỏa khu vực và tiến hành kiểm tra các cơ sở liên quan đến hệ thống thẩm mỹ Mailisa.
Bên ngoài, có ba chiếc xe dạng xe khách biển vàng chắn hoàn toàn lối vào cổng cơ sở. Một số người dân cho biết họ thấy lực lượng CSCĐ, cảnh sát mặc sắc phục vào từ sáng cùng ngày.
Các hoạt động của cơ sở Malissa trên đường Huỳnh Văn Bánh tạm dừng lại. Khách đến địa chỉ này, lực lượng chức năng yêu cầu rời đi ngay.
Theo nguồn tin ban đầu, hoạt động kiểm tra được triển khai đồng loạt tại nhiều địa phương. Lực lượng công an mặc sắc phục, chia thành nhiều tổ, thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự bên ngoài và thu thập thông tin, tài liệu, chứng cứ bên trong.
Đến trưa 13-11, công an vẫn đang tiếp tục làm việc bên trong các địa điểm bị kiểm tra. Nguyên nhân và nội dung cụ thể của vụ việc hiện chưa được cơ quan chức năng công bố.
Hệ thống thẩm mỹ Mailisa từng nhiều lần bị xử phạt
Hệ thống thẩm mỹ Mailisa từng bị cơ quan chức năng tại TP.HCM, Bình Dương và một số địa phương xử phạt vì nhiều vi phạm trong hoạt động dịch vụ làm đẹp. Tại TP.HCM, cơ sở trên đường Huỳnh Văn Bánh (phường 15, TP.HCM) bị phạt 160 triệu đồng và đình chỉ hoạt động chăm sóc da 18 tháng do cung cấp dịch vụ khám, chữa bệnh và quảng cáo khi chưa có giấy phép.
Hai nhân viên cũng bị phạt 35 triệu đồng mỗi người vì hành nghề không có chứng chỉ. Ở Bình Dương, chi nhánh Mailisa bị đình chỉ 4,5 tháng vì sử dụng thiết bị chiếu tia laser can thiệp vào cơ thể khi không đủ điều kiện chuyên khoa. Một số cơ sở khác bị buộc tháo gỡ quảng cáo sai quy định, quảng cáo dịch vụ phẫu thuật thẩm mỹ khi chưa được cấp phép.
Báo Công an Nhân dân từng nêu Mailisa là hệ thống thẩm mỹ có nhiều sai phạm tái diễn tại nhiều tỉnh, thành. Các vụ việc trên được Thanh tra Sở Y tế và cơ quan công an xác định, xử lý theo quy định.