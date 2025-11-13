Công an kiểm tra hệ thống thẩm mỹ Mailisa ở TP.HCM và nhiều tỉnh, thành 13/11/2025 10:50

(PLO)- Lực lượng công an đồng loạt kiểm tra nhiều địa điểm liên quan đến hệ thống thẩm mỹ Mailisa tại TP.HCM và một số tỉnh, thành khác.

Sáng 13-11, lực lượng công an đồng loạt xuất hiện, kiểm tra nhiều địa điểm thuộc hệ thống mang tên thẩm mỹ Mailisa ở TP.HCM và một số tỉnh, thành khác, thu hút sự chú ý của dư luận.

Sáng cùng ngày, ghi nhận tại các địa chỉ 86, 88 và 91 đường Huỳnh Văn Bánh (phường Cầu Kiệu, TP.HCM), hàng chục cán bộ, chiến sĩ công an đã có mặt, phong tỏa khu vực và tiến hành kiểm tra các cơ sở liên quan đến hệ thống thẩm mỹ Mailisa.

Lực lượng công an có mặt tại cơ sở Malissa trên đường Huỳnh Văn Bánh. Ảnh: PH

Bên ngoài, có ba chiếc xe dạng xe khách biển vàng chắn hoàn toàn lối vào cổng cơ sở. Một số người dân cho biết họ thấy lực lượng CSCĐ, cảnh sát mặc sắc phục vào từ sáng cùng ngày.

Các hoạt động của cơ sở Malissa trên đường Huỳnh Văn Bánh tạm dừng lại. Khách đến địa chỉ này, lực lượng chức năng yêu cầu rời đi ngay.

Bên ngoài có lực lượng CSCĐ túc trực. Ảnh: PH

Theo nguồn tin ban đầu, hoạt động kiểm tra được triển khai đồng loạt tại nhiều địa phương. Lực lượng công an mặc sắc phục, chia thành nhiều tổ, thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự bên ngoài và thu thập thông tin, tài liệu, chứng cứ bên trong.

Đến trưa 13-11, công an vẫn đang tiếp tục làm việc bên trong các địa điểm bị kiểm tra. Nguyên nhân và nội dung cụ thể của vụ việc hiện chưa được cơ quan chức năng công bố.