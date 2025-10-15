Công an thu giữ két sắt chứa 80 sổ đỏ khi khám nhà 'Ngân 98' 15/10/2025 20:31

(PLO)- Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã thu giữ két sắt chứa 80 sổ đỏ và nhiều tài sản giá trị tại nơi ở của Võ Thị Ngọc Ngân (Ngân 98) khi mở rộng điều tra vụ án sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm.

Tối 15-10, Công an TP.HCM cho biết, trong hai ngày 13 và 14-10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM (Phòng Cảnh sát kinh tế) phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân TP.HCM tiến hành khám xét nơi ở của Võ Thị Ngọc Ngân.

Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện một két sắt nhưng Ngân và người thân không cung cấp được mã mở khóa.

Cơ quan điều tra và Viện Kiểm sát đã niêm phong, đưa két sắt về trụ sở để mở khóa theo đúng trình tự pháp luật.

Công an thu giữ 80 sổ đỏ tại nhà của Ngân 98. Ảnh: CA

Kết quả khám xét cho thấy bên trong két có 80 sổ đỏ, hơn 8.000 USD, bốn sổ tiết kiệm ngân hàng cùng nhiều vật chứng khác liên quan vụ án. Ngoài ra, cơ quan điều tra còn tạm giữ hai xe ô tô để xác minh.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM (Phòng Cảnh sát kinh tế) đang tiếp tục làm rõ nguồn gốc số tài sản nêu trên, phục vụ quá trình chứng minh hành vi phạm tội.

Ngân tại cơ quan điều tra. Ảnh: CA

Trước đó, Võ Thị Ngọc Ngân bị xác định có thái độ không hợp tác, nhiều lần trì hoãn, không chấp hành yêu cầu triệu tập. Khi làm việc với cơ quan công an, Ngân khai báo quanh co, chống đối, gây khó khăn cho công tác điều tra.

Theo kết quả điều tra ban đầu, Ngân 98 được xác định có vai trò cầm đầu đường dây sản xuất, phân phối thực phẩm chức năng và thuốc giảm cân không đạt chất lượng, là hàng giả. Hàng hóa được đưa ra thị trường qua nhiều kênh trực tuyến và cửa hàng, thu lợi bất chính hàng trăm tỉ đồng.

Công an thực hiện khám xét nơi ở của Ngân và thu giữ các tang vật liên quan. Ảnh: CA

Hiện cơ quan điều tra đang tập trung rà soát dòng tiền, các tài khoản ngân hàng, bất động sản và giao dịch tài chính có liên quan đến Võ Thị Ngọc Ngân và các công ty do Ngân đứng tên hoặc nhờ người thân điều hành.

Việc thu giữ két sắt và các sổ đỏ được xem là bước quan trọng trong quá trình chứng minh hành vi hợp thức hóa tài sản do phạm tội mà có.

Trước đó, Công an khởi tố, bắt giam Ngân và làm việc với chồng Ngân là Lương Bằng Quang. Ảnh: CA

Công an TP.HCM khẳng định sẽ kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật, đặc biệt là các trường hợp sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng gây ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng. Đồng thời, cơ quan điều tra cũng sẽ xử lý nghiêm những cá nhân cố tình chống đối người thi hành công vụ, cản trở hoạt động tố tụng, nhằm bảo đảm tính nghiêm minh của pháp luật và răn đe chung trong xã hội.