Công an thu giữ két sắt chứa 80 sổ đỏ khi khám nhà 'Ngân 98'

Tối 15-10, Công an TP.HCM cho biết, trong hai ngày 13 và 14-10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM (Phòng Cảnh sát kinh tế) phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân TP.HCM tiến hành khám xét nơi ở của Võ Thị Ngọc Ngân.
Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện một két sắt nhưng Ngân và người thân không cung cấp được mã mở khóa.
Cơ quan điều tra và Viện Kiểm sát đã niêm phong, đưa két sắt về trụ sở để mở khóa theo đúng trình tự pháp luật.
Kết quả khám xét cho thấy bên trong két có 80 sổ đỏ, hơn 8.000 USD, bốn sổ tiết kiệm ngân hàng cùng nhiều vật chứng khác liên quan vụ án. Ngoài ra, cơ quan điều tra còn tạm giữ hai xe ô tô để xác minh.
Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM (Phòng Cảnh sát kinh tế) đang tiếp tục làm rõ nguồn gốc số tài sản nêu trên, phục vụ quá trình chứng minh hành vi phạm tội.
Trước đó, Võ Thị Ngọc Ngân bị xác định có thái độ không hợp tác, nhiều lần trì hoãn, không chấp hành yêu cầu triệu tập. Khi làm việc với cơ quan công an, Ngân khai báo quanh co, chống đối, gây khó khăn cho công tác điều tra.
Theo kết quả điều tra ban đầu, Ngân 98 được xác định có vai trò cầm đầu đường dây sản xuất, phân phối thực phẩm chức năng và thuốc giảm cân không đạt chất lượng, là hàng giả. Hàng hóa được đưa ra thị trường qua nhiều kênh trực tuyến và cửa hàng, thu lợi bất chính hàng trăm tỉ đồng.
Hiện cơ quan điều tra đang tập trung rà soát dòng tiền, các tài khoản ngân hàng, bất động sản và giao dịch tài chính có liên quan đến Võ Thị Ngọc Ngân và các công ty do Ngân đứng tên hoặc nhờ người thân điều hành.
Việc thu giữ két sắt và các sổ đỏ được xem là bước quan trọng trong quá trình chứng minh hành vi hợp thức hóa tài sản do phạm tội mà có.
Công an TP.HCM khẳng định sẽ kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật, đặc biệt là các trường hợp sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng gây ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng. Đồng thời, cơ quan điều tra cũng sẽ xử lý nghiêm những cá nhân cố tình chống đối người thi hành công vụ, cản trở hoạt động tố tụng, nhằm bảo đảm tính nghiêm minh của pháp luật và răn đe chung trong xã hội.
Ngày 11-10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Võ Thị Ngọc Ngân ("Ngân 98") để điều tra về hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm.
Theo điều tra ban đầu, Ngân 98 là người điều hành hệ thống kinh doanh các sản phẩm giảm cân, làm đẹp như Super Detox X3, X7, X1000 và viên rau củ Collagen dưới thương hiệu ZuBu. Các sản phẩm này được quảng cáo rầm rộ trên mạng xã hội, phân phối rộng rãi nhưng thực chất không đạt chất lượng, có dấu hiệu làm giả giấy tờ kiểm nghiệm và công bố sản phẩm.
Cơ quan chức năng đã tiến hành giám định tại Phân viện khoa học Hình sự - Bộ Công an, qua đó xác định các sản phẩm do Võ Thị Ngọc Ngân sản xuất, kinh doanh không đạt chỉ tiêu chất lượng theo công bố, là hàng giả, trong đó một số mẫu (sản phẩm viên colagen) có chứa các chất cấm sibutramin và phenolphthalein. Đây là những hoạt chất bị cấm sử dụng trong thực phẩm do có thể gây rối loạn tim mạch, tăng huyết áp, rối loạn tiêu hóa và tiềm ẩn nguy cơ ung thư, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe người tiêu dùng.
Liên quan vụ án, Công an TP.HCM đã khám xét căn hộ cao cấp của Ngân tại phường Cát Lái, thu giữ nhiều tài liệu, chứng cứ quan trọng.