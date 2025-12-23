Khởi tố 3 bị can truy sát nhân viên quán nhậu BBQ OZ 23/12/2025 13:56

Ngày 23-12, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Gia Lai đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam ba người liên quan vụ án mạng xảy ra tại quán nhậu BBQ OZ (phường Diên Hồng, tỉnh Gia Lai) để điều tra về hành vi giết người.

Ba bị can gồm hai anh em ruột Phan Văn Thuận (30 tuổi), Phan Văn Hòa (24 tuổi, cùng ngụ làng Jut 1, xã Ia Hrung, Gia Lai) và Trần Kỳ Anh (23 tuổi, ngụ phường Hội Phú, tỉnh Gia Lai).

Hai anh em Hòa và Thuận. Ảnh: CA.

Công an xác định Kỳ Anh không trực tiếp dùng hung khí tấn công các nạn nhân nhưng có vai trò đồng phạm, giúp sức cho Hòa và Thuận thực hiện hành vi phạm tội.

Như PLO đưa tin, rạng sáng 17-12, nhóm của Hòa và Kỳ Anh nhậu tại quán BBQ OZ (phường Diên Hồng, tỉnh Gia Lai) thì xảy ra mâu thuẫn, đánh nhau với nhân viên quán.

Kỳ Anh dùng xe máy chở Hòa về nhà kể lại sự việc với anh trai là Phan Văn Thuận. Đến khoảng 4 giờ cùng ngày, cả ba mang theo dao, mã tấu, bình xịt hơi cay quay lại quán nhậu, lao vào đâm chém nhân viên.

Hình ảnh camera an ninh ghi lại lúc xảy ra sự việc.

Hậu quả, anh MVHN (18 tuổi, ngụ phường Hội Phú, tỉnh Gia Lai) tử vong. Ba người khác bị thương gồm anh NHTH (28 tuổi), anh NTTN (18 tuổi, cùng ngụ phường Pleiku, tỉnh Gia Lai) và chị TTL (36 tuổi, ngụ phường Diên Hồng, tỉnh Gia Lai).

Sau khi gây án, ba người này đã đến công an đầu thú.