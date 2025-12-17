Truy bắt 2 anh em cầm hung khí truy sát khiến 3 người thương vong 17/12/2025 11:43

(PLO)- Công an tỉnh Gia Lai đang huy động lực lượng truy bắt hai anh em ruột cầm hung khí truy sát, chém ba người trong quán nhậu thương vong.

Ngày 17-12, Công an tỉnh Gia Lai đã chỉ đạo phòng Cảnh sát Hình sự huy động lực lượng truy bắt hai thanh niên gây ra vụ án mạng khiến một người tử vong và 2 người bị thương tại quán nhậu Ok Zui, phường Diên Hồng.

Hai thanh niên được xác định là PVT (30 tuổi) và em trai là PVH (24 tuổi, ngụ làng Jut 1, xã Ia Hrung, Gia Lai).

Quán nhậu nơi xảy ra vụ truy sát khiến một người chết, hai người tử vong.

Như PLO đưa tin, khoảng 4 giờ ngày 17-12, có hai nam thanh niên mang theo dao, mã tấu đuổi vào quán nhậu Ok Zui (tổ dân phố 3, phường Diên Hồng, tỉnh Gia Lai) đâm, chém nhiều người trong quán.

Hậu quả, anh MVH (18 tuổi, ngụ phường Hội Phú, tỉnh Gia Lai) tử vong; hai người bị thương đang điều trị ở bệnh viện là anh NHTH (28 tuổi), NTTN (18 tuổi, cùng ngụ phường Pleiku, tỉnh Gia Lai).

Nguyên nhân vụ việc ban đầu được xác định, trong lúc ngồi nhậu tại quán Ok Zui, nhóm của PVT xảy ra mâu thuẫn với bàn bên cạnh, rồi lấy hung khí đuổi đánh người dẫn tới án mạng, thương tích như trên.