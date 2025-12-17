Truy sát trong quán nhậu bằng mã tấu, 1 người chết 2 người bị thương

Ngày 17-12, lãnh đạo UBND phường Diên Hồng (tỉnh Gia Lai) cho biết lực lượng công an đang tích cực điều tra, truy bắt những người liên quan vụ đuổi chém tại một quán nhậu trên địa bàn.
Vụ việc khiến một người chết và hai người bị thương.
Thông tin ban đầu, khoảng 4 giờ sáng nay (17-12), hai nam thanh niên mang theo dao, mã tấu đuổi vào quán nhậu BBQ ở phường Diên Hồng, tỉnh Gia Lai, đâm chém nhiều người.
Hậu quả, một người chết và hai người bị thương.
Ngay sau khi vụ việc xảy ra, Công an phường Diên Hồng đã huy động lực lượng có mặt tại hiện trường để xác minh, truy bắt người gây án.