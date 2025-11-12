Chém người gây thương tích 6%, bồi thường hơn nửa tỉ đồng vẫn bị khởi tố 12/11/2025 11:19

(PLO)- Dùng dao chém người ngoài các tội danh liên quan còn có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự thêm về tội sử dụng trái phép vũ khí quân dụng theo Điều 304 Bộ luật Hình sự.

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng vừa có cảnh báo về tình trạng sử dụng dao giải quyết mâu thuẫn, ngoài các tội danh liên quan đến sức khỏe, tính mạng còn bị khởi tố thêm về tội sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.

Tang vật một số vụ án.

Theo đó thời gian qua, chỉ vì những mâu thuẫn nhỏ trong sinh hoạt, giao tiếp mà nhiều người đã không kiềm chế được cảm xúc, hành xử bộc phát, dẫn đến những vụ việc đáng tiếc. Khi xảy ra tranh cãi, nhiều người đã sử dụng dao, kiếm, mã tấu hoặc các vật dụng nguy hiểm để tấn công người khác, gây thương tích, gây mất an ninh trật tự.

Chỉ vì một phút nóng giận, thiếu kiềm chế, nhiều người đã phải trả giá đắt, bị khởi tố về các tội cố ý gây thương tích, giết người và đặc biệt là tội sử dụng trái phép vũ khí quân dụng theo Điều 304 Bộ luật Hình sự, với khung hình phạt 3-7 năm tù.

Cụ thể là vụ việc xảy ra vào ngày 3-4-2025 tại thôn Hàng Hải, xã Di Linh, tỉnh Lâm Đồng. Do mâu thuẫn trong việc tranh chấp đất, ông Nguyễn Hữu Hưng (49 tuổi) đã dùng dao chém ông Nguyễn Chí Công (42 tuổi) gây thương tích với tỷ lệ tổn thương cơ thể 6%.

Ông Hưng đã bồi thường viện phí, hỗ trợ cho ông Công tổng số tiền hơn 500 triệu đồng và người bị hại có đơn bãi nại, nên ông Hưng không bị khởi tố về tội cố ý gây thương tích. Tuy nhiên, ông Nguyễn Hữu Hưng vẫn bị khởi tố và phải chịu trách nhiệm hình sự về tội sử dụng trái phép vũ khí quân dụng, đối diện với mức án 3-7 năm tù giam.

Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ năm 2024 (có hiệu lực thi hành từ ngày 1-1-2025) đã bổ sung quy định về dao có tính sát thương cao. Theo đó, hành vi sử dụng dao để xâm phạm hoặc đe dọa xâm phạm tính mạng, sức khỏe con người trái pháp luật thì được xem là vũ khí quân dụng, và người vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.