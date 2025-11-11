Lâm Đồng tiếp tục rà soát, sắp xếp lại 1.685 đơn vị sự nghiệp công lập 11/11/2025 15:17

Sở Nội vụ tỉnh Lâm Đồng vừa có tờ trình gửi UBND tỉnh về phương án tổng thể sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập tỉnh Lâm Đồng.

Phương án nhằm thực hiện định hướng tinh gọn bộ máy, giảm đầu mối quản lý, phù hợp với Nghị quyết 18-NQ/TW của Trung ương và phương án đã được Tỉnh ủy Lâm Đồng ban hành.

Trường Cao đẳng Đà Lạt.

Tính đến nay, tỉnh Lâm Đồng có tổng cộng 1.685 đơn vị sự nghiệp công lập. Cụ thể: Có 14 đơn vị trực thuộc UBND tỉnh; 265 đơn vị thuộc cấp sở, tổ chức hành chính khác; 1 đơn vị thuộc chi cục thuộc sở; 31 đơn vị thuộc đơn vị sự nghiệp thuộc UBND tỉnh; 1.374 đơn vị thuộc UBND cấp xã.

Sau quá trình rà soát và xây dựng đề án, Lâm Đồng đặt mục tiêu sắp xếp, tổ chức lại hàng loạt đơn vị nhằm tối ưu hóa nguồn lực.

Một trong những thay đổi lớn nhất là việc sắp xếp các Ban Quản lý dự án (BQLDA) trực thuộc UBND tỉnh. Hiện tỉnh có năm BQLDA, Sở Nội vụ đề xuất phương án sau sắp xếp, tỉnh Lâm Đồng chỉ còn ba BQLDA, đảm bảo theo đúng quy định của Ban Chỉ đạo Trung ương.

Dự kiến sáp nhập Trường Cao đẳng Y tế Lâm Đồng và Trường Cao đẳng Đà Lạt thành Trường Cao đẳng Đà Lạt.

Cụ thể, BQLDA đầu tư xây dựng số 1 (quản lý dự án khu vực Lâm Đồng trước sắp xếp); BQLDA đầu tư xây dựng số 2 (quản lý dự án khu vực Bình Thuận trước sắp xếp) và BQLDA đầu tư xây dựng số 3 (quản lý dự án khu vực Đắk Nông trước sắp xếp).

Việc sắp xếp dự kiến đi vào hoạt động vào ngày 1-2-2026 để tạo điều kiện cho các BQLDA giải ngân vốn đầu tư công và hoàn thành quyết toán năm tài chính 2025.

Lâm Đồng cũng quyết định giảm số lượng trường cao đẳng dạy nghề từ bốn xuống còn không quá ba trường.

Sáp nhập Trường Cao đẳng Y tế Lâm Đồng và Trường Cao đẳng Đà Lạt thành Trường Cao đẳng Đà Lạt.

Giữ nguyên Trường Cao đẳng Bình Thuận và Trường Cao đẳng cộng đồng Đắk Nông.

Phương án này nhằm tối ưu hóa nguồn lực như cơ sở vật chất, đội ngũ nhà giáo, mở rộng quy mô đào tạo và giúp Trường Cao đẳng Đà Lạt trở thành trường đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực (sư phạm, nghề, y tế).

Bệnh viện Da liễu Bình Thuận.

Về lĩnh vực Y tế, Sở Y tế sẽ tiến hành sáp nhập Bệnh viện Da liễu Bình Thuận vào Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận và giải thể Trung tâm Y tế khu vực Gia Nghĩa.

Đối với ngành giáo dục cơ bản giữ nguyên các trường trung học phổ thông, trung học cơ sở, tiểu học, các trường liên cấp, mầm non công lập hiện có, đề xuất sắp xếp, điều chỉnh nếu cần thiết theo hướng thuận tiện phục vụ nhu cầu của người dân, học sinh.

Phương án tổng thể sắp xếp đã dẫn đến giảm 24 đơn vị sự nghiệp thuộc sở, với nhiều thay đổi đáng chú ý như Sở VHTT&DL giảm mạnh bảy đơn vị. Cụ thể, sáp nhập bảy đơn vị (Thư viện, Bảo tàng, Trung tâm Huấn luyện Thể thao, Nhà hát Nghệ thuật, v.v.) thành Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng.

Sau sắp xếp, Sở Nông nghiệp và Môi trường có 33 đơn vị trực thuộc (giảm hai đơn vị); Sở Giáo dục và Đào tạo có 130 đơn vị trực thuộc (giảm 10 đơn vị)…

Sẽ giải thể Trung tâm Y tế khu vực Gia Nghĩa.

Sở Nội vụ đề xuất UBND tỉnh giao Sở Xây dựng rà soát, đề xuất sắp xếp các đơn vị trực thuộc nhằm đảm bảo tinh gọn đầu mối, tránh chồng chéo chức năng, nhiệm vụ (hai Trung tâm kiểm định và tư vấn xây dựng, ba Ban bảo trì đường bộ sắp xếp trước ngày 1-2-2026); chuyển hai Trung tâm đăng kiểm thành công ty cổ phần khi đủ điều kiện…

Cuộc "đại phẫu" này của tỉnh Lâm Đồng là nỗ lực đồng bộ nhằm giảm đầu mối, tránh chồng chéo chức năng, nhiệm vụ, tạo ra một bộ máy tinh gọn, hiệu quả hơn để tập trung nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội.