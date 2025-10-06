Lâm Đồng: Sáp nhập 1 bệnh viện cấp tỉnh, giải thể 1 trung tâm y tế khu vực 06/10/2025 10:16

(PLO)- Theo phương án vừa được đưa ra, tỉnh Lâm Đồng sẽ sáp nhập một bệnh viện cấp tỉnh và giải thể một trung tâm y tế khu vực.

Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng vừa có thông báo kết luận của bà Huỳnh Thị Phương Duyên, Giám đốc Sở Y tế Lâm Đồng tại Hội nghị sơ kết công tác y tế 9 tháng năm 2025.

Theo đó, đề nghị các đơn vị liên quan xây dựng đề án sáp nhập Bệnh viện Da liễu Bình Thuận vào Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận; thực hiện chuyển giao trạm y tế xã, phường từ Sở Y tế về UBND cấp xã đảm bảo tiến độ theo phương án sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập của UBND tỉnh Lâm Đồng.

Bệnh viện Da liễu Bình Thuận sẽ sáp nhập vào Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận.

Theo phương án, hiện nay trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng có 14 bệnh viện công lập cấp tỉnh gồm: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng; Bệnh viện II Lâm Đồng; Bệnh viện Y học cổ truyền Bảo Lộc; Bệnh viện Y học cổ truyền Phạm Ngọc Thạch; Bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh Lâm Đồng; Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Lâm Đồng;

Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận; Bệnh viện Đa khoa khu vực phía Nam; Bệnh viện Đa khoa khu vực Bắc Bình Thuận; Bệnh viện Đa khoa khu vực La Gi; Bệnh viện Phổi Bình Thuận; Bệnh viện Da liễu Bình Thuận; Bệnh viện Y học cổ truyền - Phục hồi chức năng Bình Thuận và Bệnh viện Đa khoa Đắk Nông.

Theo đó, Bệnh viện Da liễu Bình Thuận và Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận là đơn vị sự nghiệp công tự bảo đảm một phần chi thường xuyên (nhóm 3); khoảng cách giữa hai bệnh viện gần nhau.

Do đó, việc sáp nhập Bệnh viện Da liễu Bình Thuận vào Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận thành Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận nhằm bảo đảm đáp ứng tốt hơn nhu cầu chăm sóc sức khỏe, phát huy được nguồn lực, cơ sở vật chất, thiết bị hiện có, quản lý, bảo đảm chăm sóc sức khỏe nhân dân trên địa bàn.

Giải thể Trung tâm Y tế khu vực Gia Nghĩa và chuyển chức năng, nhiệm vụ, nhân lực về các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Y tế.

Trung tâm Y tế khu vực Gia Nghĩa.

Theo đó, Trung tâm Y tế khu vực Gia Nghĩa là đơn vị do Nhà nước bảo đảm toàn bộ chi thường xuyên (nhóm 4) chỉ thực hiện chức năng dự phòng (không có chức năng khám chữa bệnh); do vậy, việc giải thể Trung tâm Y tế khu vực Gia Nghĩa và chuyển chức năng dự phòng cho các Trung tâm y tế lân cận thực hiện là phù hợp.

Ngoài ra, trên địa bàn đã có Bệnh viện Đa khoa Đắk Nông và các đơn vị khác cùng cung cấp dịch vụ hoạt động của Trung tâm; việc giải thể Trung tâm Y tế khu vực Gia Nghĩa phát huy được nguồn lực, cơ sở vật chất, thiết bị hiện có, quản lý, bảo đảm chăm sóc sức khỏe Nhân dân trên địa bàn.

Xây dựng phương án, lộ trình và các điều kiện cần thiết để thực hiện, hoàn thành mục tiêu tỉnh Lâm Đồng có ít nhất 1 bệnh viện đạt cấp chuyên sâu; có bệnh viện lão khoa hoặc bệnh viện đa khoa có khoa lão khoa, báo cáo UBND tỉnh trong quý 1-2026.

Thành lập trạm y tế xã, phường, đặc khu trực thuộc UBND cấp xã và các điểm khám bệnh trên cơ sở các trạm y tế cấp xã trước đây

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có 123 trạm y tế (trừ đặc khu Phú Quý) với 173 điểm trạm, với 269 bác sĩ, 642 y sĩ, 504 điều dưỡng, 387 hộ sinh... Cơ bản đáp ứng yêu cầu về phòng bệnh, chăm sóc sức khỏe ban đầu, khám bệnh, chữa bệnh và các dịch vụ chăm sóc xã hội.

Thành lập 124 trạm y tế xã, phường, đặc khu trực thuộc UBND cấp xã và các điểm khám bệnh trên cơ sở các trạm y tế cấp xã trước đây để đáp ứng nhu cầu phòng bệnh, chăm sóc sức khỏe ban đầu, khám chữa bệnh cơ bản cho nhân dân trên địa bàn. Nâng cao chất lượng, hiệu quả y tế cơ sở.

Tập trung hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của trạm y tế cấp xã theo mô hình đơn vị sự nghiệp công lập, bảo đảm cung ứng dịch vụ cơ bản, thiết yếu về phòng bệnh, chăm sóc sức khỏe ban đầu, khám bệnh, chữa bệnh và các dịch vụ chăm sóc xã hội cho Nhân dân.

UBND tỉnh giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp thực hiện trong tháng 10-2025.