Khởi tố thêm 3 bị can trong vụ kít test Việt Á tại Bệnh viện Bình Thuận 03/10/2025 19:39

Liên quan đến vụ bắt giam bác sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên giám đốc Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận vào tối 3-10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng cũng đã tiếp tục tống đạt quyết định khởi tố bị can là đồng phạm với ông Thành.

Sau khi hoàn tất khám xét chỗ ở của nguyên giám đốc Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận, lực lượng cảnh sát đưa tài liệu thu giữ ra xe.

Cụ thể là các bị can Võ Thị Minh Thảo (nhân viên Phòng Tài chính kế toán Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận), Đoàn Thị Mỹ Chi (nhân viên công ty Minh Khoa, TP.HCM) và Lê Thúc Thiên (Giám đốc công ty TNHH tư vấn xây dựng Triệu Tín đồng thời là nhân viên công ty Trường Thành, đơn vị tư vấn, thẩm định hồ sơ mời thầu).

Cả ba bị can này đều bị khởi tố về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng quy định tại khoản 3 Điều 222 Bộ luật hình sự và cấm đi khỏi nơi cư trú.

Cơ quan CSĐT xác định cả ba bị can này đều có vai trò tích cực trong việc tạo điều kiện cho Công ty Minh Khoa trúng thầu.

Cảnh sát xuất hiện trước nhà cựu giám đốc Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận.

Quá trình điều tra, xác định năm 2020, để hợp thức hóa việc đấu thầu thanh toán các trang thiết bị, máy móc y tế đã ứng trước của công ty Minh Khoa nên bị can Nguyễn Văn Thành (bác sĩ, nguyên Giám đốc Bệnh viện đa khoa Bình Thuận) đã can thiệp vào quá trình đấu thầu, tạo điều kiện cho công ty Minh Khoa trúng thầu gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước tổng số tiền hơn 4,1 tỉ đồng .

Ngoài ra cựu giám đốc Bệnh viện Nguyễn Văn Thành đã mượn kit xét nghiệm COVID-19 (do Công ty Việt Á sản xuất, Công ty Hợp Nhất phân phối) và hóa chất, vật tư tiêu hao phục vụ công tác chống dịch.

Để hợp thức hóa việc đấu thầu thanh toán các thiết bị y tế đã mượn trước đó cho công ty Hợp Nhất, Nguyễn Văn Thành đã chỉ đạo nhân viên cấp dưới hợp thức hóa hồ sơ đấu thầu theo hình thức chỉ định thầu và chỉ định thầu rút gọn để trả tiền cho Công ty Hợp Nhất gây thiệt hại cho Nhà nước số tiền 672 triệu đồng.

Trước đó vào sáng cùng ngày, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng ra Quyết định khởi tố bị can và áp dụng biện pháp bắt bị can để tạm giam đối với Đinh Thế Hùng, nguyên Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Bình Thuận cũng về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng trong vụ án xảy ra tại CDC Bình Thuận.