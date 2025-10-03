Nguyên giám đốc Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận bị bắt 03/10/2025 17:52

(PLO)- Nguyên giám đốc Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận bị bắt để điều tra về hành vi vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng.

Chiều 3-10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với bị can Nguyễn Văn Thành (bác sĩ chuyên khoa II), nguyên giám đốc Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận để điều tra về hành vi vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng.

Xe công vụ xuất hiện trước nhà ông Thành

Trước đó, Ngày 24-2-2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Thuận (cũ) đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận.

Đây là vụ án liên quan việc Bệnh viện đa Khoa Bình Thuận mua sắm trang thiết bị y tế, máy thở phục vụ phòng, chống dịch COVID-19 năm 2020.

Kết quả xác minh ngoài việc hồ sơ mời thầu không phù hợp qui định, Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận còn có dấu hiệu tạo điều kiện cho một nhà thầu trúng thầu.

Trong đó, xác định giá các mặt hàng của ba gói thầu có tổng giá trị chênh lệch lớn giữa giá công ty mua vào so với giá trúng thầu (giá trúng thầu của hai gói thầu hơn 10,7 tỉ đồng, trong khi giá mua vào chỉ là 5,7 tỉ đồng và một gói có giá trúng thầu hơn 3,4 tỉ đồng, trong khi giá mua vào gần 1,8 tỉ đồng).

Ngoài hai gói thầu trên, gói thầu mua sắm trang thiết bị y tế phục vụ công tác năm 2021 của Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận cũng do công ty nói trên trúng thầu hơn 10 tỉ đồng, trong khi giá mua vào chỉ 4,9 tỉ đồng.

Đến tháng 5-2025, Cơ quan CSĐT tiếp tục ra quyết định khởi tố vụ án hình sự vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Thuận và Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Bình Thuận.

Cụ thể trong hai năm 2020-2021, Bệnh viện Đa khoa tỉnh đã mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế, sinh phẩm, kít xét nghiệm phục vụ phòng, chống dịch COVID -19 hơn 71 tỉ đồng với 20 gói thầu, giá trị hợp đồng đã thực hiện gần 69 tỉ đồng.

Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận thời điểm dịch COVID-19.

Trong đó có gói thầu mua sắm sinh phẩm, vật tư tiêu hao phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19 năm 2021. Hình thức chỉ định thầu rút gọn, giá trúng thầu hơn 3,6 tỉ đồng...

Liên quan đến vụ án xảy ra tại CDC Bình Thuận, sáng nay 3-10, Cơ quan CSĐT đã thực hiện lệnh bắt giam thạc sĩ, bác sĩ Đinh Thế Hùng, nguyên Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Bình Thuận.