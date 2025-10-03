Nguyên giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Bình Thuận bị bắt 03/10/2025 14:39

Ngày 3-10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt giam bị can Đinh Thế Hùng (Th.sĩ bác sĩ), nguyên Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Bình Thuận.

Theo hồ sơ, trong hai năm 2020-2021 Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Bình Thuận đã mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế, sinh phẩm, kit xét nghiệm phục vụ phòng, chống dịch với tổng kinh phí hơn 198 tỉ đồng với 53 gói thầu, giá trị hợp đồng đã thực hiện hơn 190 tỉ đồng.

Các gói thầu nói trên đều được mua từ nguồn vốn ngân sách, nguồn kinh phí vận động phòng chống dịch thông qua hình thức chỉ định thầu rút gọn…

Tháng 5-2025, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Thuận và Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bình Thuận.

Riêng vụ án xảy ra tại Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng đang tiếp tục điều tra làm rõ.