Truy tìm người phụ nữ trong vụ lừa chủ khách sạn chiếm đoạt 3,8 tỉ đồng 03/10/2025 09:57

Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng vừa có quyết định truy tìm người sau khi điều tra mở rộng vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại Bảo Lộc.

Công an tỉnh Lâm Đồng tống đạt quyết định khởi tố bị can Đặng Công Hoàng.

Trước đó, ngày 20-1-2025, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng nhận được tin báo của bà TTM (chủ một khách sạn ở Bảo Lộc) bị Đặng Công Hoàng (47 tuổi, trú Đà Nẵng) dùng nhiều thủ đoạn gian dối để lừa đảo chiếm đoạt số tiền 3,8 tỉ đồng.

Theo hồ sơ, Hoàng làm nghề buôn bán sầu riêng nhưng bị thua lỗ dẫn đến nợ tiền của nhiều người. Đầu năm 2025, Thành đến Bảo Lộc thuê phòng nghỉ tại khách sạn của bà M nên có số điện thoại của bà M và nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Hoàng làm giả một sổ tiết kiệm rồi chụp hình cho bà M xem và cho biết số tiền trong sổ tiết kiệm này có yếu tố nước ngoài, gặp trục trặc nên chưa rút tiền được. Nếu muốn rút tiền thì phải mở công ty để hợp thức hóa và hỏi vay tiền của bà M để đóng thuế mở công ty và chi trả các chi phí như thuê luật sư, làm thủ tục rút tiền…

Hoàng còn làm giả một bức thư điện tử bằng tiếng Anh mang tên Ashley Welch có nội dung là phải nộp thêm tiền để tham gia công ty, sau đó mới được rút tiền. Do tin tưởng nên bà M đã cho Hoàng vay tiền nhiều lần với tổng số tiền là 3,8 tỉ đồng. Tuy nhiên, sau nhiều lần hứa hẹn, Hoàng không trả tiền mà tiếp tục vay tiền để thành lập công ty nên bà M nghi ngờ và trình báo cơ quan công an

Ngày 20-1-2025, sau khi bà M nghi ngờ trình báo Công an, Hoàng vẫn tiếp tục yêu cầu bà M đưa thêm tiền nên bà M hẹn đến nhà để đưa tiền mặt. Khi Đặng Công Hoàng đang nhận tiền, Công an tỉnh Lâm Đồng đã khống chế, giữ người trong trường hợp khẩn cấp.

Ba ngày sau, ngày 23-1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, lệnh tạm giam Đặng Công Hoàng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Quá trình điều tra mở rộng vụ án, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng xác định liên quan đến vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản còn có một phụ nữ tên HHTH (30 tuổi, quê quán Quảng Ngãi) có liên quan nhưng đã rời khỏi địa phương. Ngày 26-9-2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng đã ra quyết định truy tìm người.

Quyết định truy tìm đề nghị Công an phường Bắc Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa; Công an các xã, phường thuộc TP Đà Nẵng và Công an các xã, phường trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng phối hợp truy tìm.