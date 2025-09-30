Lãnh 15 năm tù vì giả mạo giấy tờ để chiếm đoạt tiền của ngân hàng 30/09/2025 14:40

(PLO)- Từng giữ chức Chủ tịch Hội CCB xã, Nguyễn Văn Thi đã sa vào vòng lao lý vì lừa đảo, giả mạo giấy tờ chiếm đoạt hơn 1,5 tỉ đồng.

Ngày 30-9, TAND tỉnh Tây Ninh mở phiên tòa xét xử bị cáo Nguyễn Văn Thi (48 tuổi, ngụ xã Bình Lãng, huyện Tân Trụ, tỉnh Long An cũ, nay là tỉnh Tây Ninh) về hai tội danh “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức”.

Theo cáo trạng, tháng 2- 2020, bà D nhờ chị ruột là bà L thế chấp sổ hồng để vay ngân hàng 100 triệu đồng rồi cho bà D vay lại.

Đại diện VKS đề nghị mức án đối với bị cáo Thi. Ảnh: HUỲNH DU

Đến thời hạn trả nợ ngân hàng, bà D đưa 100 triệu đồng cho Nguyễn Văn Thi và nhờ Thi làm thủ tục vay tăng hạn mức, được sự đồng ý của bà L. Thi liên hệ nhân viên ngân hàng thì được tư vấn do bà Là lớn tuổi, không có thu nhập nên không đủ điều kiện nâng hạn mức vay, nếu chuyển sổ hồng qua vợ Thi mới đủ điều kiện nâng hạn mức vay.

Vào tháng 4-2021, Thi thuyết phục bà L sang tên sổ hồng cho vợ mình là Nguyễn Thị Thúy Vân.

Sau đó, Thi và vợ mang thửa đất này thế chấp vay ngân hàng 1,4 tỉ đồng. Sau đó, Thi chỉ đưa cho bà D 150 triệu đồng, chiếm giữ và tiêu xài riêng 1,25 tỉ đồng còn lại.

Bị cáo Nguyễn Văn Thi từng là Chủ tịch Hội cựu chiến binh xã Bình Lãng tại phiên tòa xét xử. Ảnh: HUỲNH DU

Chưa dừng lại, đến tháng 3-2022, Thi tiếp tục nảy sinh thủ đoạn tinh vi hơn. Nắm trong tay bản photo chứng minh nhân dân của ông A (em bà D) và biết bà D giữ sổ hồng của ông A, Thi nhờ một thanh niên không rõ lai lịch làm giả hợp đồng chuyển nhượng đất sang tên mình. Sau khi giả chữ ký và hoàn tất hồ sơ biến động, Thi đã được cấp sổ mang tên bản thân.

Ngày 5-5-2022, Thi cùng vợ tiếp tục thế chấp thửa đất cùng các thửa đất khác tại ngân hàng để vay 3 tỷ đồng. Riêng từ tài sản giả mạo này, bị cáo được giải ngân hơn 1,35 tỉ đồng, sau đó còn nâng hạn mức vay thêm 500 triệu đồng. Tổng cộng, Nguyễn Văn Thi đã chiếm đoạt của ngân hàng số tiền 1,579 tỉ đồng và tiêu xài hết.

HĐXX tuyên phạt bị cáo Thi với tổng mức án 15 năm tù. Ảnh: HUỲNH DU

Kết luận giám định của Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Long An xác định chữ ký, chữ viết trong hợp đồng là giả mạo, dấu đỏ công chứng cũng không phải thật.

Với hành vi phạm tội, HĐXX tuyên phạt Thi 12 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và 3 năm tù về tội làm giả tài liệu, tổng hợp hình phạt 15 năm tù .

Theo hồ sơ, Nguyễn Văn Thi từng giữ chức Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Bình Lãng đến tháng 10-2022 nhưng đã bị khai trừ Đảng trước đó.