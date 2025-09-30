Tòa yêu cầu điều tra bổ sung vụ thầy bói lừa đảo gần 100 tỉ đồng 30/09/2025 11:59

(PLO)- Toà yêu cầu điều tra bổ sung nhằm làm rõ có hay không dấu hiệu bỏ lọt tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản của bị cáo đối với những người có liên quan...

Ngày 30-9, TAND tỉnh Tây Ninh mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Trần Thị Kim Dung (57 tuổi, ngụ xã Thạnh Lợi, tỉnh Tây Ninh) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đây là vụ án gây xôn xao dư luận bởi chỉ bằng thủ đoạn “nổ” có người phù hộ trong việc mua bán đất, Dung đã chiếm đoạt gần 100 tỉ đồng của 14 bị hại.

Tại phiên tòa hôm nay, sau phần xét hỏi, HĐXX nhận thấy có nhiều tình tiết trong hồ sơ của vụ án chưa được làm rõ. Vì vậy, HĐXX quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung làm rõ các nội dung: hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản của bị cáo Dung; có hay không dấu hiệu bỏ lọt tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản" của bị cáo đối với những người có liên quan...

HĐXX trả hồ sơ để điều tra bổ sung vụ án. Ảnh: HUỲNH DU

Theo cáo trạng, giữa năm 2019, Dung lâm cảnh nợ nần (khoảng 1 tỉ đồng), không có khả năng chi trả. Để có tiền, bị cáo tự nhận “có người phù hộ”, mua bán đất chắc chắn có lời nhằm tạo lòng tin. Không nghề nghiệp ổn định, Dung lại được nhiều người đồn thổi “biết xem ngày, xem bói” nên dễ dàng tiếp cận và thuyết phục các nạn nhân.

Một trong những bị hại là bà LTMT, sau khi từng được Dung chữa bệnh bằng “phương pháp tâm linh”, bà T rất tin tưởng. Năm 2020, khi nghe Dung kêu góp tiền mua đất sẽ sinh lời, bà T giao 1,4 tỉ đồng.

Dù không hề có giao dịch đất đai, Dung vẫn đưa lại 500 triệu đồng gọi là “tiền lời”, khiến bà T càng tin tưởng. Năm 2022, bà T tiếp tục đưa thêm 2 tỉ đồng, phải thế chấp đất gia đình vay ngân hàng. Tổng cộng, bà T bị chiếm đoạt 2,9 tỉ đồng.

Tương tự, vợ chồng ông VCT tin lời Dung “mua đất một tháng bán có lời”, nhiều lần giao tiền. Chỉ trong một thời gian, vợ chồng ông T có 21 lần đưa tiền, bị chiếm đoạt tới 26,8 tỉ đồng. Còn ông NTT nghe lời hứa hẹn góp vốn, mỗi lần từ 500 triệu đến 8 tỉ đồng, đã nhiều lần chuyển tiền với tổng số 34 tỉ đồng.

Bị cáo Trần Thị Kim Dung tại phiên tòa xét xử. Ảnh: HUỲNH DU

Để tạo lòng tin, Dung thường ghi khống vào sổ sách, giả vờ đã nhận tiền từ nhiều người mua đất và “chia lời” cho họ xem. Trên thực tế, toàn bộ tiền thu được bị Dung tiêu xài cá nhân. Mỗi khi bị hại đòi, Dung đưa lại một phần nhỏ gọi là “tiền lời” để họ tiếp tục nộp thêm.

Ngoài ra, cơ quan điều tra xác định Dung còn nhờ chồng đứng tên bốn thửa đất của người khác để thế chấp, chiếm đoạt thêm 4 tỉ đồng của ông HTV. Tổng cộng, bị cáo đã lừa 14 bị hại với số tiền gần 99 tỉ đồng.

Trước đó, ngày 24-9, đại diện VKS tỉnh Tây Ninh cho rằng hành vi của Dung là đặc biệt nghiêm trọng, gây ảnh hưởng lớn đến đời sống nhiều gia đình, đồng thời làm mất an ninh trật tự địa phương. Đại diện VKS đã đề nghị tuyên phạt mức án tù chung thân đối với bị cáo Trần Thị Kim Dung.