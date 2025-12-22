Thời sự sáng 22-12: Tìm giải pháp giảm leo thang, chấm dứt xung đột Thái Lan - Campuchia từ hội nghị của ASEAN 22/12/2025 06:00

(PLO)- Thời sự sáng 22-12: Chính thức thành lập Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam; Người phụ nữ cùng mẹ đẻ dựng màn kịch giả chết để trục lợi bảo hiểm; Tìm giải pháp giảm leo thang, chấm dứt xung đột Thái Lan - Campuchia từ hội nghị của ASEAN...

Thời sự sáng 22-12: Tìm giải pháp giảm leo thang, chấm dứt xung đột Thái Lan -Campuchia từ hội nghị của ASEAN

Ngày 21-12, Bộ Ngoại giao Malaysia ra thông cáo báo chí về hội nghị đặc biệt Bộ trưởng ngoại giao về tình hình Campuchia -Thái Lan. Cuộc họp sẽ diễn ra tại Kuala Lumpur vào ngày 22-12.

Theo Bộ Ngoại giao Malaysia, cuộc họp sẽ do Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Mohamad Hasan chủ trì. Phiên họp đặc biệt này sẽ tạo diễn đàn cho các Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN trao đổi quan điểm về tình hình hiện tại giữa Campuchia và Thái Lan, xem xét các bước đi khả thi ASEAN có thể thực hiện để hỗ trợ những nỗ lực đang diễn ra nhằm giảm leo thang, chấm dứt xung đột vì lợi ích hòa bình, ổn định giữa hai quốc gia thành viên ASEAN và khu vực.