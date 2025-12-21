Trung tâm Tài chính quốc tế là biểu tượng cho tư duy phát triển mới 21/12/2025 15:20

(PLO)- Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được cho hay Thành phố đã mở rộng mối quan hệ hợp tác với các trung tâm tài chính lớn và mới nổi như New York, Frankfurt, Singapore, Dubai…

Sáng 21-12, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị công bố thành lập Trung tâm Tài chính quốc tế tại Việt Nam.

Phát biểu tại đây, thay mặt UBND TP.HCM, ông Nguyễn Văn Được, Chủ tịch UBND TP.HCM, bày tỏ niềm vui trước việc công bố thành lập Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam.

Theo ông, đây là sự kiện chính trị đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong việc thực hiện nghị quyết của Đảng, Nhà nước về định hướng phát triển Thành phố trở thành trung tâm tài chính hàng đầu khu vực.

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được. Ảnh: VGP

Bứt phá để hiện thực hóa khát vọng thịnh vượng, tự cường

Theo Chủ tịch UBND TP.HCM, dưới sự lãnh đạo của Trung ương, sự chỉ đạo sát sao của Chính phủ, sự phối hợp chặt chẽ của các ban bộ ngành trung ương, TP.HCM đã nỗ lực hoàn tất các công tác chuẩn bị. Hôm nay, hai cơ quan điều hành tại TP.HCM và TP Đà Nẵng chính thức đi vào hoạt động, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, thu hút đầu tư nước ngoài và nâng cao vị thế của Việt Nam trên bản đồ kinh tế toàn cầu.

Ông Nguyễn Văn Được cho biết về công tác xây dựng thể chế, TP.HCM cùng Đà Nẵng đã chủ động xây dựng quy chế hoạt động và quy trình, thủ tục đăng ký thành viên, đảm bảo phù hợp với thông lệ quốc tế.

Về cơ sở vật chất, TP.HCM đã chuẩn bị cho giai đoạn đầu là trụ sở số 8 đường Nguyễn Huệ. Sau năm 2027, trung tâm sẽ được đặt tại một tòa nhà hiện đại của Khu thương mại tự do.

Trung tâm Tài chính quốc tế tại Việt Nam hướng tới vai trò là cầu nối giữa dòng vốn quốc tế với nền kinh tế trong nước. Đây là nơi các dòng vốn FDI hiện hữu được tái cấu trúc và nâng cấp thông qua các công cụ tài chính hiện đại; đồng thời thu hút dòng vốn đầu tư gián tiếp, vốn đổi mới sáng tạo và vốn dài hạn.

Với sự giúp đỡ của các quỹ đầu tư như VinaCapital, các cơ quan lãnh sự, các đối tác ngoại giao, đào tạo trong nước và quốc tế, TP.HCM đã mở rộng mối quan hệ hợp tác với các trung tâm tài chính lớn như New York, Frankfurt, Singapore, Dubai…

Với cách tiếp cận này, Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam không chỉ là không gian tài chính đơn thuần mà còn là biểu tượng cho tư duy phát triển mới, tinh thần dám thử nghiệm, bứt phá để hiện thực hóa khát vọng thịnh vượng, tự cường trong kỷ nguyên mới.

Kết thúc bài phát biểu, Chủ tịch UBND TP.HCM cảm ơn sự chỉ đạo của trung ương, sự phối hợp của các bộ ngành và đồng hành của doanh nghiệp, nhà đầu tư. Ông chúc Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam phát triển mạnh mẽ và bền vững.

Hành trình đầy khát vọng

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu các bộ trưởng, trưởng ngành, Chủ tịch UBND TP.HCM, TP Đà Nẵng và các cơ quan liên quan tập trung thực hiện quyết liệt, hiệu quả các giải pháp để Trung tâm Tài chính quốc tế hoạt động thực chất.

Thủ tướng cũng đề nghị các đối tác, cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư trong nước và quốc tế tiếp tục hợp tác, hỗ trợ Việt Nam trong quá trình phát triển Trung tâm Tài chính quốc tế.

Cụ thể, Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành và UBND TP.HCM, TP Đà Nẵng tiếp tục đổi mới tư duy quản lý, chuyển hẳn từ "quản lý hành chính" sang "kiến tạo và phục vụ". Thủ tướng yêu cầu xóa bỏ hoàn toàn tư duy "xin - cho", "quyền anh, quyền tôi", "không biết vẫn quản", "không quản được thì cấm".

Mọi vướng mắc của nhà đầu tư tại Trung tâm phải được xử lý theo quy trình đặc biệt, "một cửa tại chỗ" nếu đủ thẩm quyền; trường hợp vượt thẩm quyền phải báo cáo lên Thủ tướng Chính phủ.

"Việc thành lập Trung tâm Tài chính quốc tế là một hành trình đầy khát vọng, với nhiều khó khăn, thách thức ở phía trước nhưng chúng ta phải vượt qua một cách ngoạn mục" - Thủ tướng nhấn mạnh.