Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên làm Phó Bí thư Đảng ủy Quốc hội 21/12/2025 18:30

(PLO)- Bộ Chính trị điều động, phân công, chỉ định ông Nguyễn Hồng Diên, Bộ trưởng Bộ Công Thương tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó bí thư chuyên trách Đảng ủy Quốc hội nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Chiều 21-12, Đảng ủy Quốc hội tổ chức lễ công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ.

Tại hội nghị, Phó trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương Hoàng Đăng Quang đã công bố quyết định của Bộ Chính trị điều động, phân công, chỉ định Phó bí thư chuyên trách Đảng ủy Quốc hội.

Theo đó, Bộ Chính trị quyết định ông Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Chính phủ, Bí thư Đảng ủy, Bộ trưởng Bộ Công Thương thôi giữ chức Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Chính phủ nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng thời, điều động, phân công, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó bí thư chuyên trách Đảng ủy Quốc hội nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trao quyết định cho ông Nguyễn Hồng Diên. Ảnh: PHẠM THẮNG

Phát biểu giao nhiệm vụ, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh ông Nguyễn Hồng Diên là lãnh đạo được đào tạo cơ bản, trưởng thành từ cơ sở, có chuyên môn sâu, nhiều kinh nghiệm công tác ở địa phương và Bộ Công Thương.

Chủ tịch Quốc hội bày tỏ tin tưởng trên cương vị mới, với kinh nghiệm, sở trường và năng lực công tác, Nguyễn Hồng Diên sẽ nhanh chóng tiếp cận công việc, thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ được giao.

Chủ tịch Quốc hội cũng lưu ý cần tập trung một số nhiệm vụ trong thời gian tới. Trong đó, tiếp tục đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng, xây dựng Đảng bộ Quốc hội trong sạch, vững mạnh toàn diện.

Tích cực, khẩn trương cụ thể hóa các đường lối, chủ trương, chính sách, chiến lược của Đảng, đặc biệt là các nghị quyết của Bộ Chính trị trong những lĩnh vực mới được ban hành; quan tâm lắng nghe ý kiến nhân dân, góp phần hoàn thiện và định hướng chủ trương, đường lối của Đảng.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu giao nhiệm vụ. Ảnh: PHẠM THẮNG

Chủ tịch Quốc hội đề nghị ông Nguyễn Hồng Diên sẽ cùng tập thể Thường trực Đảng ủy Quốc hội lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả chức năng lập pháp, giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước; phấn đấu nâng cao hơn nữa tính thực chất và hiệu quả trong hoạt động của Quốc hội.

Cùng đó là chỉ đạo tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031; trước mắt, triển khai nghiêm túc, hiệu quả tinh thần nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Chủ tịch Quốc hội cũng lưu ý tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, Quốc hội số, chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo (AI) để phục vụ hoạt động của Đảng ủy Quốc hội, hoạt động của Thường vụ Quốc hội và Quốc hội.

Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tặng hoa chúc mừng ông Nguyễn Hồng Diên. Ảnh: PHẠM THẮNG

Chủ tịch Quốc hội tin tưởng ông Nguyễn Hồng Diên sẽ tiếp tục phát huy trí tuệ, kinh nghiệm, năng lực công tác, cùng tập thể Thường vụ Đảng ủy Quốc hội, Ban Chấp hành Đảng bộ Quốc hội lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ".

Tân Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy Quốc hội Nguyễn Hồng Diên, phát biểu nhận nhiệm vụ. Ảnh: PHẠM THẮNG

Phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy Quốc hội Nguyễn Hồng Diên, khẳng định trên cương vị mới sẽ nghiêm túc tiếp thu ý kiến chỉ đạo, không ngừng rèn luyện, phấn đấu, khiêm tốn học hỏi để hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ được giao.

Ông mong tiếp tục nhận được sự quan tâm, chỉ đạo, hỗ trợ của Đảng ủy, lãnh đạo Chính phủ, Đảng ủy, lãnh đạo Quốc hội, đặc biệt là Thủ tướng và Chủ tịch Quốc hội, cùng các cơ quan liên quan, để hoàn thành tốt nhiệm vụ, đóng góp tích cực vào thành công chung của Quốc hội.