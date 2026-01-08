Vụ cháy ở đường Lê Lợi, Hà Nội: Chủ nhà nhảy từ tầng 6 đã tử vong 08/01/2026 21:26

(PLO)- Ông Lê Tất Thắng, chủ ngôi nhà bị cháy nhảy từ tầng 6 xuống để thoát thân đã tử vong tại bệnh viện.

Tối 8-1, lãnh đạo UBND phường Hà Đông, TP Hà Nội, cho biết trong vụ cháy tại số 84 phố Lê Lợi thuộc tổ dân phố 4 Nguyễn Trãi, ông Lê Tất Thắng (66 tuổi) - chủ nhà đã tử vong sau khi đưa đi cấp cứu.

Cảnh sát đưa nạn nhân xuống đi cấp cứu.

Gia đình ông Thắng có tám người, trong đó có năm người thường xuyên ăn ở tại địa chỉ trên. Thời điểm xảy ra cháy nhà, ông Thắng đã nhảy từ tầng sáu ngôi nhà xuống để thoát khỏi khói, lửa đang bao trùm. Do nhảy từ tầng cao xuống, ông Thắng gãy chân và bị thương rất nặng.

Người dân cùng lực lượng chức năng đã đưa ông Thắng đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Hà Đông.

Dù đã được các y, bác sĩ tận tình cứu chữa nhưng do bị thương quá nặng ông Thắng đã qua đời.

Hiện trường vụ cháy.

Vụ cháy nhà này đã làm ba người tử vong gồm cụ bà Vũ Thị Sinh (89 tuổi) và anh Lê Minh Thuận (27 tuổi) và ông Thắng.

Theo cán bộ UBND phường Hà Đông, ngôi nhà này thuộc quyền sở hữu của ông Thắng, diện tích khoảng 134 m2, hai bên giáp nhà dân. Thời điểm xảy ra cháy, tầng một ngôi nhà đang kinh doanh đồ điện dân dụng.

Lực lượng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ nỗ lực dập lửa.

Trước đó, vào trưa cùng ngày, Thường trực Đảng ủy, HĐND, UBND phường Hà Đông đã đến Bệnh viện Đa khoa Hà Đông thăm hỏi, động viên người bị nạn trong vụ cháy.

Ông Nguyễn Thanh Xuân, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Hà Đông, đã thăm hỏi, động viên gia đình người bị nạn sớm vượt qua mất mát, ổn định tinh thần. Đồng thời, chỉ đạo các đơn vị liên quan quan tâm, hỗ trợ gia đình khắc phục hậu quả.

Lãnh đạo phường Hà Đông trực tiếp đến Bệnh viện đa khoa Hà Đông thăm hỏi, động viên người bị nạn trong vụ cháy.

Như PLO đã đưa tin, sáng 8-1, một vụ cháy đã xảy ra tại nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh ở 84 Lê Lợi, phường Hà Đông, làm hai người tử vong tại hiện trường.

Các lực lượng chức năng đã nỗ lực và đến khoảng 11 giờ 30 phút đám cháy được dập tắt hoàn toàn, sau đó đưa thi thể hai nạn nhân ra ngoài.

Giám đốc Công an TP Hà Nội đã chỉ đạo lực lượng chức năng khẩn trương điều tra làm rõ nguyên nhân dẫn đến vụ cháy đau lòng nêu trên.