Bắt giữ kẻ chiếm đoạt 5,4 tỉ đồng sau gần 2 năm bị truy nã đặc biệt 30/09/2025 09:59

(PLO)- Sau khi chiếm đoạt 5,4 tỉ đồng của nhiều người rồi bỏ trốn, kẻ bị truy nã đặc biệt vừa bị bắt giữ.

Ngày 30-9, tin từ Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết vừa bắt giữ Huỳnh Văn Thương (40 tuổi, trú tại phường Phan Thiết, tỉnh Lâm Đồng), đối tượng bị truy nã đặc biệt.

Huỳnh Văn Thương, đối tượng bị truy nã đặc biệt được di lý về trại giam.

Theo tài liệu điều tra, khoảng tháng 5-2019, Thương tự giới thiệu có quen biết với nhiều cán bộ ngân hàng thường đứng ra giúp những người vay vốn ngân hàng đến kỳ hạn không đủ tiền trả để làm thủ tục tất toán khoản vay. Lợi dụng thủ đoạn này, Thương vay tiền của nhiều người, rồi dùng tiền của người cho vay sau trả một phần gốc và lãi cho người vay trước. Đến tháng 6-2022, khi mất khả năng chi trả, Thương bỏ trốn khỏi địa phương, chiếm đoạt tổng số tiền hơn 5,4 tỉ đồng của bốn bị hại.

Ngày 26-12-2023, Huỳnh Văn Thương bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Thuận (cũ) khởi tố về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Quá trình điều tra, Cơ quan Công an xác định Huỳnh Văn Thương đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú nên ngày 12-1-2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã ra quyết định truy nã đặc biệt Huỳnh Văn Thương.

Quyết định truy nã đặc biệt Huỳnh Văn Thương.

Trong thời gian bỏ trốn, đối tượng bị truy nã đặc biệt này di chuyển qua nhiều địa phương. Sau đó, thuê nhà tại xã Quảng Lập, tỉnh Lâm Đồng, dùng tên giả là Phương để che giấu lai lịch. Tối 26-9, khi Thương vừa rời nhà thuê ra ngoài thì các trinh sát bất ngờ áp sát, khống chế và bắt giữ.