3 thanh thiếu niên nằm bất động sau va chạm với xe khách 08/01/2026 13:40

Trưa 8-1, Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, đang điều tra làm rõ vụ tai nạn khiến ba thanh thiếu niên bị thương.

Xe máy va chạm mạnh với xe khách.

﻿Ảnh: MINH TRƯỜNG.



Theo thông tin ban đầu, ba thanh thiếu niên đi xe máy trên tuyến quốc lộ 1A, khi đến địa phận xã Quảng Trạch thì va chạm với một xe ô tô khách.

Ba thanh thiếu niên chảy máu, nằm trên đường. Ảnh:MT.



Cú va chạm mạnh làm ba thanh thiếu niên nằm bất tỉnh và chảy nhiều máu.

Người dân sau đó đã nhanh chóng đưa các nạn nhân đi cấp cứu. Hiện cơ quan chức năng đang điều tra nguyên nhân vụ việc.

Cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

﻿Ảnh: MINH TRƯỜNG.



Được biết, trong ba thanh thiếu niên này thì có hai người đã nghỉ học.