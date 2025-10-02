Tập đoàn Sam Group vẽ 'dự án ma' ở Lâm Đồng, chiếm đoạt hơn 16 tỉ đồng 02/10/2025 17:53

(PLO)- Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đang tìm người bị hại trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Sam Group, với số tiền bị chiếm đoạt hơn 16 tỉ đồng.

Ngày 2-10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM cho biết đang điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Sam Group (Mã số doanh nghiệp: 0317018246), theo quyết định khởi tố vụ án hình sự ngày 21-6-2024.

Quá trình điều tra xác định, Tập đoàn Sam Group không có thông tin, tài liệu pháp lý liên quan đến đất đai, cũng không được cấp chủ trương đầu tư, giấy chứng nhận đầu tư hay giấy chứng nhận đăng ký đầu tư để triển khai dự án tại tỉnh Lâm Đồng.

Công an xác định Công ty Cổ phần Tập đoàn Sam Group đã vẽ dự án ma lừa đảo nhiều người. Ảnh: CA

Dù vậy, Lê Văn Xá (Giám đốc Tập đoàn Sam Group) đã ký các hợp đồng đặt cọc nhằm đảm bảo việc chuyển nhượng nền đất tại các dự án “Khu biệt thự Sam World Đamb’ri”, “Khu biệt thự Sam Hills Lộc Quảng” và “Khu biệt thự Sam World Lộc Quảng” thuộc TP Bảo Lộc và xã Lộc Quảng, huyện Bảo Lâm (tỉnh Lâm Đồng, cũ).

Người dân đã chuyển tiền đặt cọc qua tài khoản số 6162686868 của Tập đoàn Sam Group và tài khoản số 1712686868 của Trần Văn Quý (Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Sam Group) mở tại Vietcombank.

Sau khi nhận tiền, phía Sam Group không ký hợp đồng chuyển nhượng như cam kết. Toàn bộ số tiền thu được đã bị rút để sử dụng cho mục đích khác.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy Trần Văn Quý (Chủ tịch HĐQT), Lê Ngọc Thạch (Tổng giám đốc) và Lê Văn Xá (Giám đốc) đã có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều cá nhân, với tổng số tiền hơn 16,3 tỉ đồng. Các đối tượng đã sử dụng hợp đồng đặt cọc, phiếu đặt cọc, phiếu giữ chỗ, phiếu đăng ký chuyển nhượng nền đất, căn hộ để chiếm đoạt tiền của khách hàng.

Để phục vụ điều tra và bảo đảm quyền lợi cho bị hại, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đề nghị những ai là nạn nhân của Sam Group sớm đến liên hệ làm việc trước ngày 8-10-2025.

Địa chỉ liên hệ: Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM, số 14 Đoàn Như Hài, phường Xóm Chiếu, TP.HCM.

Điện thoại: 069.318.7783 hoặc cán bộ thụ lý: 0903.852.528.