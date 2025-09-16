'Nổ' quen biết ngân hàng, có thể rút tiền mặt từ thẻ tín dụng rồi lừa tiền tỉ 16/09/2025 11:55

(PLO)- Người đàn ông "khoe khoang" quen biết với ngân hàng, có thể rút tiền mặt từ thẻ tín dụng để lừa đảo số tiền hàng tỉ đồng.

Ngày 16-9, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM cho biết đã khởi tố, bắt tạm giam Lê Trần Sơn (40 tuổi, ngụ phường Khánh Hội) để điều tra về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo điều tra ban đầu, Sơn đầu tư đất đai thua lỗ hàng chục tỉ đồng, sau đó dựng lên câu chuyện có quan hệ với ngân hàng, có thể rút tiền mặt từ thẻ tín dụng với lợi nhuận cao để kêu gọi góp vốn.

Công an TP.HCM đã khởi tố ông Sơn về tội lừa đảo. Ảnh: CA

Khoảng tháng 1-2025, Sơn lôi kéo bà NTMT (53 tuổi, ngụ xã An Nhơn Tây) đầu tư gần 500 triệu đồng. Chưa đầy một tháng sau, Sơn chuyển 20 triệu đồng cho bà T “tiền lãi”, khiến nạn nhân tin tưởng tiếp tục rót thêm tiền. Tổng cộng, bà T nhiều lần chuyển cho Sơn khoảng 2,5 tỉ đồng. Thời gian đầu, Sơn trích lại hơn 200 triệu đồng trả cho bà T để che mắt.

Ngoài thủ đoạn trên, Sơn còn nhận 150 triệu đồng của bà T để làm giấy tờ đất ở Bình Phước nhưng không thực hiện. Đồng thời, tiếp tục kêu gọi góp vốn 350 triệu đồng thuê văn phòng giao dịch nhập cát từ Campuchia, thực tế chỉ đặt cọc một phần nhỏ thuê nhà, số còn lại Sơn chiếm đoạt trả nợ.

Khi bà T ngừng góp vốn, Sơn dừng việc trả “lợi nhuận” và tìm cách lánh mặt. Biết bị tố cáo, Sơn đã đến cơ quan công an đầu thú và thừa nhận hành vi.

Để phục vụ điều tra, Công an TP.HCM đề nghị những ai là nạn nhân của Lê Trần Sơn liên hệ Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM (459 Trần Hưng Đạo, phường Cầu Ông Lãnh, TP.HCM) gặp cán bộ Hồ Quốc Hoàng, số điện thoại 069.3187.244 để cung cấp thông tin.