Công an TP.HCM cảnh báo các hình thức lừa đảo mới sau vụ lộ dữ liệu cá nhân tại CIC

(PLO)- Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM cảnh báo nhiều thủ đoạn lừa đảo có thể gia tăng sau vụ việc dữ liệu cá nhân tại Trung tâm Thông tin tín dụng quốc gia (CIC) bị xâm nhập, đánh cắp.

Ngày 12-9, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TP.HCM cho biết vụ việc lộ dữ liệu lớn tại Trung tâm Thông tin tín dụng quốc gia (CIC) chứa nhiều thông tin quan trọng như họ tên, số CMND/CCCD, tài khoản ngân hàng… Đây là nguồn dữ liệu khổng lồ có thể bị tội phạm mạng khai thác, tạo ra các chiêu trò lừa đảo tinh vi hơn.

Theo cơ quan chức năng, trong thời gian tới người dân có thể đối diện với nhiều hình thức lừa đảo mới. Cụ thể, kẻ gian có thể giả mạo ngân hàng, CIC hoặc cơ quan nhà nước để gọi điện, nhắn tin, gửi email thông báo “nợ xấu” hoặc “xác minh thông tin”, từ đó dụ nạn nhân cung cấp mật khẩu, mã OTP.

Ngoài ra, chúng còn rao “dịch vụ xóa nợ, nâng hạn mức thẻ” nhằm nhắm vào sinh viên, công nhân đang có nhu cầu vay nhanh.

Trung tâm Thông tin tín dụng quốc gia (CIC) để lộ dữ liệu cá nhân. Ảnh do AI tạo

Một thủ đoạn khác là giả danh người thân, lãnh đạo cơ quan để tạo lòng tin, yêu cầu chuyển tiền gấp. Nhiều nạn nhân cũng có thể bị gọi điện đe dọa pháp lý, kẻ gian tự xưng công an, viện kiểm sát, tòa án, dọa liên quan đến “án rửa tiền” rồi yêu cầu chuyển tiền vào “tài khoản an toàn”. Cùng với đó, tin nhắn SMS, email, Zalo chứa link độc hại cũng được gửi đi nhằm đánh cắp thêm dữ liệu của người dùng.

Những nhóm dễ bị tội phạm nhắm tới gồm sinh viên (dễ bị dụ bằng các gói vay vốn học tập, việc làm thêm), công nhân và viên chức (thường nhận tin giả mạo về nợ xấu, tín dụng), người lớn tuổi ít am hiểu công nghệ (dễ tin các cuộc gọi giả danh ngân hàng, công an).

Để phòng tránh, Phòng Cảnh sát hình sự khuyến cáo người dân tuyệt đối không cung cấp mật khẩu, OTP cho bất kỳ ai qua điện thoại, tin nhắn, email; không bấm vào các đường link lạ; chỉ đăng nhập ứng dụng, website chính thức của ngân hàng. Khi nhận thông tin bất thường, cần liên hệ trực tiếp hotline hoặc đến trụ sở ngân hàng, cơ quan công an để kiểm chứng.

Đặc biệt, sinh viên và công nhân không nên tin vào quảng cáo “xóa nợ CIC”, “vay nhanh lãi suất 0%”. Với người lớn tuổi, gia đình nên thường xuyên nhắc nhở, hướng dẫn cách nhận biết các cuộc gọi, tin nhắn lừa đảo.

Phòng Cảnh sát hình sự nhấn mạnh: Sau vụ lộ dữ liệu lớn nhất từ trước đến nay, tội phạm mạng sẽ có nhiều điều kiện để lừa đảo vì trong tay chúng là thông tin thật của người dân. Do đó, mỗi người cần nâng cao cảnh giác, cập nhật khuyến cáo từ cơ quan công an, ngân hàng và báo chí chính thống để bảo vệ tài sản của mình.