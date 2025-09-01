Công an TP.HCM tìm người đàn ông làm giả CCCD lừa ngân hàng 89 triệu 01/09/2025 11:16

(PLO)- Công an TP.HCM vừa phát thông báo truy tìm Dương Công Thuận (51 tuổi, ngụ phường Vĩnh Hội) để làm rõ vai trò trong vụ lừa đảo chiếm đoạt 89 triệu đồng bằng thủ đoạn sử dụng căn cước công dân giả vay tín chấp tại ngân hàng.

Ngày 29-8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM cho biết đang mở rộng điều tra vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản do Nguyễn Minh Thái (22 tuổi, ngụ phường Khánh Hội, TP.HCM) thực hiện.

Quá trình điều tra, công an xác định người liên quan đến vụ việc là Dương Công Thuận (51 tuổi, ngụ phường Vĩnh Hội, TP.HCM; CCCD số 079074009365) nên đã phát thông báo truy tìm.

Công an TP.HCM đã khởi tố Nguyễn Minh Thái về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ảnh: CA

Theo kết quả điều tra, tháng 10-2023, Thái vừa chấp hành xong án tù, không có việc làm ổn định nên nảy sinh ý định kiếm tiền bất chính. Thái quen biết và được Thuận gợi ý làm giả căn cước công dân mang thông tin người khác để vay ngân hàng.

Thuận đưa cho Thái một căn cước công dân mang tên Nguyễn Hữu Tiến (25 tuổi, quê Tiền Giang) nhưng hình ảnh trên thẻ lại là Thái. Nhóm này sau đó liên hệ với Lợi Gia P (28 tuổi), Nguyễn Đăng Hoàng P (26 tuổi) cùng một số người quen để hoàn tất hồ sơ vay tín chấp tại một ngân hàng ở TP.HCM.

Ngày 2-10-2023, hồ sơ vay mang tên Nguyễn Hữu Tiến được duyệt, số tiền 89 triệu đồng được giải ngân về tài khoản mở bằng căn cước công dân giả. Sau khi trừ các khoản phí, tiền bảo hiểm và tiền góp trước bốn tháng, nhóm chia nhau số tiền chiếm đoạt.

Làm việc với cơ quan điều tra, Thái thừa nhận toàn bộ hành vi và cho biết sau khi chiếm đoạt tiền đã tiêu xài cá nhân. Các nghi can khác khai nhận vai trò môi giới, làm thủ tục vay, hoặc cho mượn tài khoản để nhận tiền.

Đến nay, công an xác định có sự tham gia của nhiều nhân viên thuộc ngân hàng trong việc bổ sung hồ sơ vay nên đang tiếp tục xác minh làm rõ.

Xác định hành vi của Nguyễn Minh Thái có dấu hiệu phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Công an TP.HCM đã khởi tố, bắt giam và làm rõ vai trò của những người liên quan.

Để phục vụ điều tra, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đề nghị Dương Công Thuận ra trình diện để được hưởng khoan hồng. Ai biết hoặc phát hiện người này hiện đang ở đâu thì liên hệ Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM (số 96 Võ Văn Kiệt, phường Bến Thành, TP.HCM) hoặc Đ/c Nguyễn Hoàng Minh, số điện thoại 0938.987.966 để tiếp nhận, xử lý.