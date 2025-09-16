Cướp giật iPhone, nam thanh niên bị bắt giữ sau 8 giờ 16/09/2025 08:36

(PLO)- Chỉ sau 8 giờ tiếp nhận tin báo vụ cướp giật iPhone 11, Công an xã Tân Nhựt phối hợp cùng Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM đã bắt giữ được kẻ cướp giật điện thoại trên đường Nguyễn Cửu Phú.

Ngày 16-9, Công an xã Tân Nhựt, phối hợp với Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP.HCM (PC02) lấy lời khai, lập hồ sơ với Tsai Bình Thương (30 tuổi, ngụ TP.HCM) để điều tra về hành vi cướp giật tài sản.

Chỉ sau tám giờ tiếp nhận tin trình báo, Công an xã Tân Nhựt đã phối hợp với PC02 bắt Thương. Ảnh: CA

Trước đó, ngày 15-9, chị HNMT (20 tuổi, ngụ Tây Ninh) đến Công an xã Tân Nhựt trình báo việc bị giật điện thoại. Theo chị T, khoảng 10 giờ 30 cùng ngày, khi đang chạy xe máy và nghe điện thoại trên đường Nguyễn Cửu Phú (xã Tân Nhựt), đến trước địa chỉ D16/9 thì bị một người đàn ông mặc áo màu cam có chữ “Shopee”, đi xe máy màu đỏ áp sát rồi giật chiếc iPhone 11.

Nạn nhân tri hô và đuổi theo đến cầu Bà Thới (đường Hưng Nhơn) nhưng không kịp nên đến công an xã trình báo.

Công an thu giữ tang vật liên quan. Ảnh: CA

Ngay khi tiếp nhận tin báo, Thượng tá Nguyễn Công Định, Trưởng Công an xã Tân Nhựt, đã chỉ đạo tổ công tác phối hợp cùng PC02 triển khai biện pháp nghiệp vụ. Chỉ sau khoảng tám giờ, đến tối cùng ngày, lực lượng chức năng bắt giữ được Thương.

Tại trụ sở công an, Thương đã thừa nhận hành vi cướp giật tài sản. Vụ việc đang được điều tra, mở rộng.