3 thanh niên giật bàn cúng cô hồn bị công an bắt khẩn cấp 15/09/2025 11:00

(PLO)- Công an TP.HCM vừa bắt khẩn cấp nhóm thanh thiếu niên giật bàn inox, bánh kẹo và trái cây tại các điểm cúng cô hồn, để điều tra về hành vi cướp giật tài sản.

Ngày 15-9, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM cho biết đã bắt khẩn cấp Mai Anh Kiệt (18 tuổi), Nguyễn Tuấn Hùng (17 tuổi, cùng ngụ phường Bảy Hiền), Hà Kim Bảo (17 tuổi, ngụ phường Tân Hòa) để điều tra hành vi cướp giật tài sản. Ngoài ra, cơ quan công an đang củng cố hồ sơ xử lý thêm TQĐ (15 tuổi).

Giật bàn inox trước cửa hàng PNJ

Theo điều tra, chiều 6-9, nhân viên cửa hàng PNJ trên đường Âu Cơ (phường Tân Hòa) dùng bàn inox bày nhiều lễ vật cúng cô hồn gồm hoa quả, bánh kẹo, gà luộc, xôi chè và 200.000 đồng. Khi chị M vừa thắp nhang xong, nhóm thanh niên chạy xe máy áp sát. Hùng nhảy xuống, giật mạnh chiếc bàn khiến lễ vật văng tung tóe ra đường, rồi cùng đồng bọn tăng ga bỏ chạy về hướng ngã tư Âu Cơ – Lạc Long Quân.

Công an TP.HCM bắt nhóm Kiệt, Hùng, Bảo về hành vi cướp giật tài sản. Ảnh: CA

Chiếc bàn inox là tài sản của công ty, đã sử dụng hơn bảy năm, hiện không còn hóa đơn chứng từ. Số tiền 200.000 đồng được nhân viên kịp thời thu hồi. Người bị hại không yêu cầu xử lý, song Công an phường Tân Hòa phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự đã khẩn trương truy xét.

Khi mở rộng điều tra, công an xác định trước đó cùng ngày, nhóm Kiệt, Hùng, Bảo và Đ tụ tập tại hẻm 127 Ni Sư Huỳnh Liên, bàn nhau đi giật đồ cúng để lấy tiền tiêu xài. Nhóm này di chuyển qua nhiều tuyến đường thuộc địa bàn quận 11 cũ, tìm kiếm bàn cúng.

Tại khu vực chùa Vạn Phước trên đường Lê Đại Hành, nhóm gặp khoảng 10 thanh niên đi năm xe máy cũng đi giật đồ cúng. Thấy nhóm kia lấy được bàn inox, nhóm Bảo chỉ giật được bánh kẹo, trái cây rồi nhập chung với nhóm này. Sau đó, khi đi ngang cửa hàng PNJ, Hùng trực tiếp giật bàn inox như đã nêu.

Công an tạm giữ chiếc bàn là tang vật trong vụ việc. Ảnh: CA

Không dừng lại, đến chiều 7-9, Bảo tiếp tục một mình giật bàn inox tại nhà số 181/14 Hồng Lạc (phường Bảy Hiền), rồi gọi Đ tới chở đi cất giấu. Tối cùng ngày, Bảo và Đ còn lẻn vào hẻm 73/4/18 Ni Sư Huỳnh Liên, giật thêm một bàn tròn inox. Tuy nhiên, khi bị bảo vệ khu phố gặng hỏi nguồn gốc tài sản, cả hai vội bỏ lại tang vật rồi chạy thoát.

Kiệt và Hùng cũng có mặt tại hẻm này nhưng không kịp ra tay. Từ lời khai ban đầu, công an đã thu giữ nhiều tang vật, làm rõ chuỗi hành vi cướp giật của nhóm thiếu niên.

Cảnh báo biến tướng giật cô hồn

Công an TP.HCM nhấn mạnh, hành vi lợi dụng tập tục cúng cô hồn để đi giật đồ không chỉ phản cảm mà còn gây mất an ninh trật tự và có thể bị xử lý hình sự. Những vụ việc này cho thấy hiện tượng “giật cô hồn” đang bị biến tướng, trở thành mảnh đất để các nhóm thanh thiếu niên tụ tập, thực hiện hành vi vi phạm pháp luật.

Người dân được khuyến cáo cảnh giác, khi bày lễ cúng cần để nơi an toàn, tránh sơ hở để kẻ xấu lợi dụng. Nếu phát hiện hành vi bất thường, cần nhanh chóng phối hợp với cơ quan chức năng để ngăn chặn.

Đối với học sinh, sinh viên, do nhận thức chưa đầy đủ, phụ huynh cần quan tâm, giáo dục, nhắc nhở để các em không bị lôi kéo, tham gia vào những hành vi lệch chuẩn. Công an TP.HCM cũng khẳng định sẽ xử lý nghiêm các trường hợp tương tự để lập lại trật tự, ngăn chặn nguy cơ hình thành thói quen xấu trong giới trẻ.